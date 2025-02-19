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«Я счастлив»: Павел Прилучный трогательно обратился к Зепюр Брутян в день её 29-летия

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный опубликовал трогательное сообщение к своей супруге Зепюр Брутян, которой вчера исполнилось 29 лет. Накануне звезда показала огромный букет, который актёр подарил её маме.
«Моя красота и грация. С днём рождения! Я счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни! Люблю!», – написал Прилучный, приложив к посту несколько фотографий с фотосессии возлюбленной.
Поклонники актёра в комментариях уже второй день подряд поздравляют Зепюр с днём рождения. Однако нашлись и фанаты Агаты Муцениеце, которые завалили Прилучного вопросами о скандале с бывшей супругой.

«А зачем вам чужой сын?», «Честно, разочарована. Не мучай мать своих детей», – пишут пользователи соцсетей.
Напомним, что крупный конфликт вспыхнул между Прилучным и Муцениеце в ноябре прошлого года. Экс-супруги никак не могли решить, с кем останется их сын Тимофей, поэтому дело дошло до суда. В итоге ребёнка решили оставить с мамой, но он предпочёл жить с отцом.

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*запрещён в РФ
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Певица Алёна Свиридова вышла в свет с возлюбленным, который моложе неё на 14 лет – фото
19 февраля 2025, 11:08

Алёна Свиридова (фото: Instagram* @alenasviridova)

Певица Алёна Свиридова вышла в свет с возлюбленным, который на 14 лет моложе неё. Пара посетила премьеру фильма «Красный шёлк» в кинотеатре «Октябрь».
Артистка состоит в отношениях с Давидом Варданяном. Недавно она призналась, что они вместе уже 16 лет. Обычно Свиридова не делится подробностями своей личной жизни, но отметила, что наконец-то встретила «своего человека».

Алёна Свиридова и Давид Варданян (фото: Instagram* @alenasviridova)

У певицы есть двое детей. Первый сын Василий уже более 20 лет назад переехал вместе с отцом Сергеем Свиридовым в Канаду. Артистка призналась, что со старшим сыном у неё практически полностью совпадают взгляды на жизнь и интересы, они могут часами разговаривать на разнообразные темы. Однако из-за частой разлуки Свиридовой очень не хватает общения с наследником.

Второй сын певицы Григорий живёт в Москве и в 2023 году поступил в ГИТИС. Его Свиридова родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко Артистка рассказывала, что выбрала для сына хороший институт кинопроизводства в Канаде, однако в последний момент Григорий передумал туда поступать и вернулся в Москву.

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Анастасию Волочкову перекосило от злости: балерина снова набросилась с критикой на Елену Николаеву

Елена Ксенофонтова объявила о разводе с третьим мужем – известным адвокатом

«Новая глава в жизни»: Алекса переехала с мужем в загородный дом

*запрещён в РФ
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#канада
#отношения
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Анастасию Волочкову перекосило от злости: балерина снова набросилась с критикой на Елену Николаеву
19 февраля 2025, 11:06

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова продолжает конфликтовать с женой своего бывшего мужа Еленой Николаевой.
Недавно балерина объявила, что хочет устроить для своей дочери Ариадны от Игоря Вдовина шикарную свадьбу, на которую готова потратить 10 миллионов рублей. В ответ на это телеведущая и нынешняя жена бизнесмена высмеяла Волочкову, отметив, что «Ариша не шмоточница и ей это не нужно». Балерина в ответ закатила истерику и уже неделю поливает Николаеву грязью.

Сейчас Волочкова снова разразилась гневом в адрес Елены Николаевой. Балерина высказала всё, что о ней думает. При этом, она испытывает такую ярость. что даже не называет жену Вдовина по имени.

«Мне непонятно, почему тётя, являющаяся женой моего бывшего мужа, продолжает пиариться не только на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения! У самой два сына от моего бывшего мужа. Так и занималась бы ими и ждала их свадеб», – вспыхнула Волочкова.
Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)

Однако поклонники внесли уточнение в её слова, подчеркнув, что балерина никогда официально не была замужем, а с Вдовиным она сожительствовала на протяжении долгих лет.

Это заявление ещё больше взбесило Анастасию, но она не стала ругаться с публикой, продолжив нападки на телеведущую.

«У этой женщины не было такой изысканной свадьбы. Печалька», – отметила Анастасия.
Напомним, что последние несколько лет Ариадна жила с отцом, мачехой и их детьми. Девушка очень сблизилась с Еленой Николаевой. Сейчас она живёт на съёмной квартире с женихом Никитой. Волочкова отказалась поселить пару в своих роскошных апартаментах в центре Москвы, отметив, что жильё им должен купить Вдовин.

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#свадьба
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Отец Илона Маска заявил, что миллиардер сам виноват в смерти своего первенца
19 февраля 2025, 10:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Отец Илона Маска Эррол заявил, что его сын сам виноват в смерти своего первенца, скончавшегося в возрасте 10 месяцев от синдрома внезапной детской смерти. Маск-старший обвинил Илона в том, что он не уделял внимания ребёнку, которым занимались только няни.
«Первый ребёнок слишком много времени проводил с нянями и умер на попечении няни. Илон убьёт меня за эти слова, но я думаю, что это именно так, и это никуда не годится. Они были слишком богаты, у них было слишком много нянь», – заявил Эррол Маск в беседе с изданием Wide Awake.
Также отец миллиардера заявил, что у его сына и его первой супруги Джастин Уилсон на момент развода было в общей сложности 12 нянь, которые воспитывали их шестерых детей.

Всего у Маска 13 детей. Шестеро родились в его первом браке с Джастин Уилсон, трое от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис и ещё трое – от певицы Граймс. О рождении 13-го ребёнка на днях сообщила американская детская писательница Эшли Сент-Клер. Маск пока не комментировал появление наследника.

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#смерть
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Елена Ксенофонтова объявила о разводе с третьим мужем – известным адвокатом
19 февраля 2025, 10:02

Елена Ксенофонтова (фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Чуть более двух лет назад актриса Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз. Её избранником стал известный адвокат Алексей Куликов.
52-летняя артистка в беседе с журналистами заявила о разводе. От других комментариев она отказалась, отметив, что «личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать».

В последнее время Ксенофонтова редко говорит о своей личной жизни. Но охотно рассказывает о детях – сыне Тимофее и дочери Софье. Без стеснения актриса называет себя хорошей мамой, которая понимает своих детей и старается поддерживать их во всём.

«Говорят, я классная. Хотя бываю разной, иногда непоследовательной, и как человек – эмоциональный, совершающий поступки, будто это мне 14, а не моей дочери. Но в чём я преуспела, так это в том, что мои дети мне абсолютно доверяют и несут мне все свои беды и радости, победы и тревоги. Тима пишет книгу, и я его первый читатель, он всё время со мной советуется на этот счёт. Что бы ни случилось у моей дочери – в школе или за её пределами, я знаю, что мне она расскажет об этом первой. И это для меня самое главное и показатель того, что я, наверное, неплохая мама», – подчеркнула Елена.
Напомним, что в прошлом году Ксенофонтова публично конфликтовала с бывшим гражданским мужем, адвокатом Александром Рыжих. Их совместная жизнь принесла актрисе много горя, о чём она откровенно делилась с общественностью.

«Он пытался меня задушить! Суды с ним продолжаются до сих пор, уже шесть лет. Я никого не била, лишь защищалась. Бывший выкручивал руки моему сыну, уничтожал его морально и психологически. Мог разбудить его в три часа ночи и начать: «А помнишь, ты это…». Я быстро поняла, что нельзя оставлять их дома одних. Потом Александр сказал: «Забирай своего щенка и проваливай! Дочь я тебе не отдам, а всё, что тут, в квартире, есть – будет моим!», – вспоминала актриса.
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#брак
#развод
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«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила о разводе с мужем Араем Чобаняном
19 февраля 2025, 09:34

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (Фото: Telegram @pinchulli)

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук эмоционально объявила о разводе с мужем Араем Чобаняном, узнав о его переписках с другими девушками.
«Мы разводимся. Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — заявила Пинчук в соцсети.

Она также опубликовала видео своих трясущихся рук, чтобы показать подписчикам, как сильно она переживает.

Звезда «Дома-2» также отметила, что не планирует молчать о причине, которая привела брак с Араем к полному краху. Так, она поделилась профилем девушки по имени Карина.

«Подруга нашей семьи. Если вдруг хотите дружить в Ростове с кем-то, то это к ней», — иронично подписала Ирина.

Также девушка показала поклонникам скрины переписок мужа с другой девушкой, которую Арай просил приехать к нему и приготовить какое-то блюдо, которое она опубликовала в блоге.

«Когда очень сильно хочется, чтобы кто-то приехал и приготовил. А то Ира не готовит», — посмеялась обиженная Пинчук.

Напомним, несколько дней назад страницу Арая взломали. После этого мошенники опубликовали его интимные переписки и фотографии.

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Мошенники слили в Сеть интимные фото и переписки звезды «Дома-2» Арая Чобаняна
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