«Я счастлив»: Павел Прилучный трогательно обратился к Зепюр Брутян в день её 29-летия

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)
Павел Прилучный опубликовал трогательное сообщение к своей супруге Зепюр Брутян, которой вчера исполнилось 29 лет. Накануне звезда показала огромный букет, который актёр подарил её маме.
«Моя красота и грация. С днём рождения! Я счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни! Люблю!», – написал Прилучный, приложив к посту несколько фотографий с фотосессии возлюбленной.Поклонники актёра в комментариях уже второй день подряд поздравляют Зепюр с днём рождения. Однако нашлись и фанаты Агаты Муцениеце, которые завалили Прилучного вопросами о скандале с бывшей супругой.
«А зачем вам чужой сын?», «Честно, разочарована. Не мучай мать своих детей», – пишут пользователи соцсетей.Напомним, что крупный конфликт вспыхнул между Прилучным и Муцениеце в ноябре прошлого года. Экс-супруги никак не могли решить, с кем останется их сын Тимофей, поэтому дело дошло до суда. В итоге ребёнка решили оставить с мамой, но он предпочёл жить с отцом.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова