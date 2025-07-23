«Все обман»: Агата Муцениеце поделилась трудностями на съемочной площадке

23 июля 2025, 13:08

Беременная Агата Муцениеце раскрыла правду о съемках сериала

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Инстаграм* @agataagata)

В российской столице проходят съемки нового сериала «Химкинские ведьмы», рассказывающего о трех мошенницах, которые используют свой магический дар для обмана людей. Главные роли исполняют Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова, а однажды героини встретили настоящую ведунью, которая дала им настоящий магический дар.





Муцениеце, известная по сериалу «Закрытая школа», поделилась забавными моментами со съемочной площадки. Она показала, как съемки проходят в необычных условиях — во время дождя, который выглядел как солнце благодаря спецэффектам.



В кадре актриса предстала с ярким образом и продемонстрировала сову, которая сидела на руке ее коллеги.





«Все обман! Лютый!» — пошутила артистка.