«Все обман»: Агата Муцениеце поделилась трудностями на съемочной площадке
Беременная Агата Муцениеце раскрыла правду о съемках сериала
В российской столице проходят съемки нового сериала «Химкинские ведьмы», рассказывающего о трех мошенницах, которые используют свой магический дар для обмана людей. Главные роли исполняют Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова, а однажды героини встретили настоящую ведунью, которая дала им настоящий магический дар.
Муцениеце, известная по сериалу «Закрытая школа», поделилась забавными моментами со съемочной площадки. Она показала, как съемки проходят в необычных условиях — во время дождя, который выглядел как солнце благодаря спецэффектам.
В кадре актриса предстала с ярким образом и продемонстрировала сову, которая сидела на руке ее коллеги.
«Все обман! Лютый!» — пошутила артистка.
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