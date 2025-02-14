Павел Прилучный рассказал о самом безумном своём поступке

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Павлу Прилучному задали вопрос о самом безумном поступке, который он совершал в своей жизни. Актёр не задумываясь назвал свадьбу с Зепюр Брутян, охарактеризовав свои действия как «абсолютно безбашенные».
Об этом сообщает Woman.ru. Пара поженилась несколько лет назад, сразу после развода Прилучного с Агатой Муцениеце. Павел говорит, что ни разу не пожалел о принятом решении, и считает свой поступок в равной степени «безбашенным» и романтичным.
Актриса Лиза Моряк вспоминает, как муж сделал ей предложение в самолете. Сарик Андреасян, нынешний супруг Лизы, нанял самолет. После взлёта артистка увидела из иллюминатора надпись: «Я тебя люблю, ты выйдешь за меня?». Отказать потрясённая девушка, конечно, не смогла.
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«Самый романтичный и при этом безбашенный поступок — сделать предложение девушке после трех дней общения, жениться и ни разу об этом не пожалеть!», — сказал известный артист.
Актриса Лиза Моряк вспоминает, как муж сделал ей предложение в самолете. Сарик Андреасян, нынешний супруг Лизы, нанял самолет. После взлёта артистка увидела из иллюминатора надпись: «Я тебя люблю, ты выйдешь за меня?». Отказать потрясённая девушка, конечно, не смогла.
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Александр Бойцов