Певица Люся Чеботина отчитала со сцены мужчин, которые приехали на ПМЭФ без жен

20 июня 2025, 14:30

Люся Чеботина (фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Люся Чеботина выступила на вечеринке VK Night в рамках ПМЭФ. По данным инсайдеров, прямо со сцены исполнительница отчитала женатых мужчин, которые приехали на форум без вторых половинок.







«Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю, мне кажется, тут классные вечеринки… Я считаю, такого не должно быть, в следующем году исправьтесь», — заявила певица.

