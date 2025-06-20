Певица Люся Чеботина отчитала со сцены мужчин, которые приехали на ПМЭФ без жен
Люся Чеботина выступила на вечеринке VK Night в рамках ПМЭФ. По данным инсайдеров, прямо со сцены исполнительница отчитала женатых мужчин, которые приехали на форум без вторых половинок.
«Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю, мне кажется, тут классные вечеринки… Я считаю, такого не должно быть, в следующем году исправьтесь», — заявила певица.
Знаменитость добавила, что жены присутствующих на ПМЭФ мужчин могли бы посетить VK Night, однако вместо этого сидят дома. Затем Чеботина устроила смотр женихов: она попросила мужчин в зале показать, есть ли у них кольцо на безымянном пальце.
*Запрещен в РФ