«Виктория не любит пробки и светофоры»: дочь Цымбалюк-Романовской расплакалась в авто

Виталина Цымбалюк-Романовская ( Фото: Instagram* @vitalinaromanovskaya )

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась видео, снятым в автомобиле, где ее дочь Виктория громко плачет. Причиной стала пробка. 46-летняя пианистка рассказала, что малышка не любит пробки и светофоры.



«Мамины будни. Виктория не любит пробки и светофоры, но если дорога хорошая — с удовольствием! Каким-то образом она это чувствует», — поделилась Виталина.
Подписчики поддержали молодую маму, отметив, что дети часто чувствуют настроение родителей и не любят остановки в транспорте. Цымбалюк-Романовская согласилась, подчеркнув, что старается контролировать свое состояние, чтобы дочь чувствовала себя в безопасности.

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Виталина Цымбалюк-Романовская ( Фото: Instagram* @vitalinaromanovskaya )
Виктория Иванченко

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