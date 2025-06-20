«Виктория не любит пробки и светофоры»: дочь Цымбалюк-Романовской расплакалась в авто
Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась видео, снятым в автомобиле, где ее дочь Виктория громко плачет. Причиной стала пробка. 46-летняя пианистка рассказала, что малышка не любит пробки и светофоры.
«Мамины будни. Виктория не любит пробки и светофоры, но если дорога хорошая — с удовольствием! Каким-то образом она это чувствует», — поделилась Виталина.Подписчики поддержали молодую маму, отметив, что дети часто чувствуют настроение родителей и не любят остановки в транспорте. Цымбалюк-Романовская согласилась, подчеркнув, что старается контролировать свое состояние, чтобы дочь чувствовала себя в безопасности.
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