«Я выбрала самую приличную песню»: бывшая жена Гуфа познакомила дочь с творчеством отца

Юлия Королева (фото: соцсети)
Бывшая жена рэпера Гуфа решила познакомить дочь с творчеством отца.
Юлия развелась с Алексеем Долматовым два года назад. Дочь экс-супругов Тина осталась жить с мамой. После непростого разрыва с музыкантом, который на протяжении длительного времени буквально преследовал её с дочерью, девушке удалось начать новую жизнь.
Теперь Королёва решила, что дочери пора познакомить дочь с творчеством отца. В своих соцсетях она опубликовала видео, на котором двухлетняя Тина смотрит клип на песню Гуфа. Девочка в милом белом платье внимательно смотрела в телефон.
Когда прозвучали первые слова, Тина сразу же узнала отца и стала радостно кричать «Папа!». После прослушивания она, покачивая головой в такт треку, сказала «Круто».
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Теперь Королёва решила, что дочери пора познакомить дочь с творчеством отца. В своих соцсетях она опубликовала видео, на котором двухлетняя Тина смотрит клип на песню Гуфа. Девочка в милом белом платье внимательно смотрела в телефон.
Когда прозвучали первые слова, Тина сразу же узнала отца и стала радостно кричать «Папа!». После прослушивания она, покачивая головой в такт треку, сказала «Круто».
«Вот и настал этот момент. Пыталась выбрать самую приличную песню», – подписала видео 28-летняя Юлия.Ранее Королёва признавалась, что ей очень грустно от нежелания Гуфа общаться с дочерью. По её словам, именно ей приходиться инициировать встречи и организовывать их времяпрепровождение.
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Анастасия Чинкова