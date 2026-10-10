10 октября 2026, 18:18

Павел Табаков тайно женился на Ксении Ермоленко в Москве

Ксения Ермоленко и Павел Табаков (Фото: Инстаграм*/tabakov_pavel)

Актер Павел Табаков впервые женился — его избранницей стала 37-летняя Ксения Ермоленко. Кадрами со свадьбы он поделился на своей странице в Instagram*.