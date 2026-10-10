Павел Табаков тайно женился
Актер Павел Табаков впервые женился — его избранницей стала 37-летняя Ксения Ермоленко. Кадрами со свадьбы он поделился на своей странице в Instagram*.
31-летний артист опубликовал снимок с кольцами, сделанный на праздничном обеде, а также фото и видео с торжественной церемонии, которая прошла 10 октября в Особняке Спиридонова в Москве.
Табаков и Ермоленко познакомились в 2020-м, когда та стала пиар-агентом артиста. Сначала их связывали только рабочие отношения, однако четыре года назад они переросли в романтические. Публично о романе пара заговорила лишь в 2025-м.
Павел родился в семье артистов Олега Табакова и Марины Зудиной. Он появился в таких проектах, как «Екатерина», «Беспринципные», «Звезда», «Стая», «Доктор Лиза», «Ампир V» и «Молодой человек».
Стоит отметить, что для актера это первый брак: до этого он несколько лет встречался с актрисой Софьей Синицыной, в браке с которой на свет появилась дочь Мия. Ксения также выходит замуж впервые. Ранее она работала с Марусей Фоминой, другой экс-избранницей Табакова.
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