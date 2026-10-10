«Совсем не ожидала»: Дочь Любови Успенской шокирована подарком от возлюбленного

10 октября 2026, 18:03

Татьяна Успенская рассказала, что подарил ей 22-летний возлюбленный

Татьяна Успенская (Фото: Instagram*/pacha_tati)

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна рассказала в личном блоге о неожиданном подарке от своего молодого человека Артёма Москвина. На открытии аукциона он вручил ей картину художника Геннадия Степановича Райшева (1934–2020).





Подписчики Татьяны не разделяют её восторга. Многие пользователи уверены, что у Артёма корыстные мотивы, а его чувства к дочери Любови Успенской — не более чем игра. В комментариях неоднократно звучали предположения, что молодой человек лишь убедительно изображает влюблённого. Сама Татьяна предпочитает не реагировать на подобные высказывания.





«На открытии аукциона случилось то, чего я совсем не ожидала. Артём подарил мне картину Геннадия Степановича Райшева. В его работах есть природа, мифология, память и какая‑то совершенно особенная тишина. Спасибо, Артём, за то, что ты умеешь превращать обычные моменты в события, которые хочется запомнить. Наверное, именно такие подарки и остаются с нами надолго», — написала она.