«Я свободен»: СМИ написали о разводе Стивена Сигала
Super: Сигал признался, что разведен с четвертой женой
Американский актёр Стивен Сигал заявил, что больше не состоит в браке с монгольской танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа. Об изменениях в личной жизни 74-летний артист рассказал во время общения с бьюти-блогером Гоар Аветисян.
Во время одного из мероприятий Аветисян подошла к голливудскому актёру и спросила, женат ли он. Информацию приводит Super.
«Нет, я свободен», — ответил Сигал.Актёр и Эрдэнэтуяа официально оформили отношения в 2009 году. В последнее время в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном расставании пары.
Недавно Сигал вместе с бывшей супругой и их общим сыном Кунзангом посетил Бурятию в рамках рабочей поездки. Во время визита Эрдэнэтуяа помогала актёру в качестве переводчика с английского на монгольский язык.