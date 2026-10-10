«Я свободен»: СМИ написали о разводе Стивена Сигала

10 октября 2026, 16:32

Super: Сигал признался, что разведен с четвертой женой

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Американский актёр Стивен Сигал заявил, что больше не состоит в браке с монгольской танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа. Об изменениях в личной жизни 74-летний артист рассказал во время общения с бьюти-блогером Гоар Аветисян.





Во время одного из мероприятий Аветисян подошла к голливудскому актёру и спросила, женат ли он. Информацию приводит Super.





«Нет, я свободен», — ответил Сигал.