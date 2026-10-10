40-летняя Леди Гага показала себя без макияжа — фото
Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) показала, как выглядит без макияжа. Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram*.
В ролике 40-летняя исполнительница предстала перед камерой без косметики, после чего продемонстрировала процесс нанесения макияжа. Она использовала средства для ухода, сделала контуринг, выровняла тон кожи в области вокруг глаз и нанесла помаду. Волосы певица собрала в высокий хвост.
В феврале 2026 года Леди Гагу заподозрили в использовании препарата «Оземпик» из-за изменений во внешности. Поводом для обсуждений стало ее появление во время выступления пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny на Супербоуле. Тогда певица вышла на сцену в голубом платье с драпировкой и оборками.
Ранее Леди Гага взяла паузу в карьере ради новорожденного ребенка. Подробности — в нашем материале.
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