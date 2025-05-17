Пчела облюбовала Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах

Педро Паскаль (Фото: Инстаграм*/pascalispunk)
Голливудские актеры появились на премьере черной комедии «Эддингтон» на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля. Главные роли в картине исполнили Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Остин Батлер.
Во время позирования фотографам мимо них неожиданно пролетела пчела. Сначала Эмма попыталась отмахнуться от нее рукой, но безуспешно. Остин попытался помочь партнерше, подув на насекомое. Однако и такая тактика не сработала: пчела начала активно виться вокруг актрисы.
Тогда к борьбе с настырным насекомым подключился Паскаль. Изначально Стоун старалась сохранять невозмутимый вид, но вскоре прислонилась к Педро и отшатнулась назад. В итоге крылатая напасть все же оставила ее, однако эпичный момент успели запечатлеть папарацци.
Читайте также:
Молодая жена Петросяна собирается наказать тех, кто «пихал» ей в лицо микрофоны
Илья Авербух раскрыл один из страхов Филиппа Киркорова
Юлия Высоцкая впервые пошутила о своих кулинарных способностях, ответив хейтерам
Тогда к борьбе с настырным насекомым подключился Паскаль. Изначально Стоун старалась сохранять невозмутимый вид, но вскоре прислонилась к Педро и отшатнулась назад. В итоге крылатая напасть все же оставила ее, однако эпичный момент успели запечатлеть папарацци.
Читайте также:
Молодая жена Петросяна собирается наказать тех, кто «пихал» ей в лицо микрофоны
Илья Авербух раскрыл один из страхов Филиппа Киркорова
Юлия Высоцкая впервые пошутила о своих кулинарных способностях, ответив хейтерам
Лидия Пономарева