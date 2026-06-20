Пелагея объяснила интерес зумеров к народной музыке

20 июня 2026, 10:30

Пелагея: молодые люди ищут в народной музыке ответы на внутренние вопросы

Пелагея (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Молодежь все чаще обращается к народной музыке, так как ищет в ней искренность и отклик на свои переживания. Такое мнение выразила народная артистка России Пелагея на концерте «Страна талантов».





По ее словам, которые приводит ТАСС, взрослые тоже пытаются найти в фольклоре ответы на внутренние вопросы. Певица подчеркнула, что молодые люди чувствуют то же самое, но не всегда могут выразить это словами.

«Все необходимые ответы уже заложены в фольклоре, в народных мелодиях, в культурной традиции, в песне — они находят их там», — пояснила она.