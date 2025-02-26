«Перебор»: в сети обсуждают новые откровенные фотографии 16-летней дочки Сергея Жукова

Павел Прилучный и его молодая супруга Зепюр Брутян пришли в ужас после того, как сын актёра Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы. 37-летний артист вспомнил, как бывшая жена потворствовала сыну в необдуманных поступках.