Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Перебор»: в сети обсуждают новые откровенные фотографии 16-летней дочки Сергея Жукова

«Перебор»: в сети обсуждают новые откровенные фотографии 16-летней дочки Сергея Жукова

Сергей Жуков с детьми (фото: Instagram* @nikazhukova_official)

Сергей Жуков с детьми (фото: Instagram* @nikazhukova_official)

16-летняя дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова опубликовала в соцсетях новые фотографии. Хейтеры не промолчали.
Начинающая актриса и певица Ника Жукова позировала на пляже с облегающем элегантной белом платье с длинными рукавами и глубоким декольте.

Юная девушка распустила волосы и показала естественную красоту, отказавшись от макияжа.
Ника Жукова (фото: Instagram* @nikazhukova_official)

«Элегантно высматриваю крабов», – с юмором подписала пост дочь исполнителя хита «Крошка моя».
Однако пользователи сети не приняли фотосессию и обрушились с критикой в комментариях. Многие написали, что такой наряд «это уже перебор» и он неуместен для школьницы. Также неравнодушные фолловеры отметили, что Ника ещё совсем ребёнок и призвали её не торопиться взрослеть.

Читайте также:

Сергей Жуков рассказал о доходах дочери: «Я в шоке»

«Просто любим»: Сергей Жуков раскрыл секрет семейного счастья

Жуков обратился к председателю СК РФ с просьбой о содействии в суде

*запрещён в РФ
#ребёнок
#певица
#фото
#пост
#актриса
#пользователи
#соцсети
«Отвратительный олигарх, подонок сын и бандит»: Никита Михалков жёстко раскритиковал фильм «Анора»
26 февраля 2025, 18:34

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», прогремевший на весь мир и ставший лауреатом Каннского кинофестиваля в 2024 году.
Картина с участием российских актёров Юры Борисова, номинированного на «Оскар», и Марка Эйдельштейна обсуждается во всём мире. Однако далеко не всем фильм пришёлся по вкусу. По мнению Михалкова, режиссёр Шон Бейкер показал русского человека с негативной стороны.

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», – заявил кинорежиссёр.
«Анора» была удостоена массы престижных наград, включая шесть номинаций на премию «Оскар», пяти – на «Золотой глобус», семи – на «Выбор кинокритиков» и ещё семи – на Премию Британской Академии в области кино.

Читайте также:

«Смогли протащить фильм на раскрученные премии»: Константин Хабенский высказался об «Аноре» и Юре Борисове

«Практически порнофильм»: Будина раскритиковала фильм «Анора» с Борисовым

«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
#кино
#работа
#фильм
#режиссёр
#картина
#премия оскар
#актеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы
26 февраля 2025, 18:21

Павел Прилучный с детьми (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный и его молодая супруга Зепюр Брутян пришли в ужас после того, как сын актёра Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы. 37-летний артист вспомнил, как бывшая жена потворствовала сыну в необдуманных поступках.
Сейчас Прилучный живёт с молодой актрисой Брутян, с которой они поженились в 2022 году. В браке родился сын Микаэль. Также в семье живёт сын актёра от Муцениеце. Тимофей сам принял решение жить с отцом и мачехой, а его младшая сестра Мия осталась жить с мамой. Тем не менее, девочка регулярно общается с Павлом и его новой семьёй.

Прилучный и Брутян дали совместное интервью, в ходе которого вспомнили случай, связанный с принципами воспитания, которых придерживается Муцениеце.

«Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая ему разрешила покрасить волосы. И он пришёл ко мне в таком виде. Я говорю, ну пойдём подстрижемся. И всё, больше волосы он не красил», – вспомнил Павел.
Затем Зепюр добавила, что Тимофей и сейчас нередко вспоминает эту историю.

«Говорит: "Пап, помнишь? Сейчас бы я так не сделал". То есть, он видит, какой папа, и хочет соответствовать. Мы не жёсткие родители, стараемся всё обсуждать», – отметила актриса.
Брутян также добавила, что её сын Микаэль внимательно наблюдает за старшим братом и папой и стремится копировать их действия. Так, например, мальчик видит, как сидит папа, и непременно повторяет за ним. Или просит попробовать ту еду, которую ест Тимофей.

Читайте также:

«Со стороны может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный откровенно высказался о жизни с Брутян

Психолог объяснила идиллию в отношениях Прилучного и Зепюр после неудачного брака с Муцениеце

«Я счастлив»: Павел Прилучный трогательно обратился к Зепюр Брутян в день её 29-летия

*запрещён в РФ
#родители
#актриса
#интервью
#мальчик
#волосы
#сын
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это будет прощание с каждым слушателем»: рэпер Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры
26 февраля 2025, 18:01

Гуф (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Гуф шокировал поклонников неожиданным заявлением: его предстоящий тур станет прощальным. По всей видимости, уход со сцены связан с последними скандалами вокруг персоны музыканта.
В своих соцсетях артист опубликовал афишу концертов и заявил, что грядущие гастроли станут последними в его творческой карьере. Гуф пока не раскрывает, что привело его к такому решению.

«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», – написал 45-летний музыкант.
Фанаты были ошарашены такой новостью. Известная рэп-исполнительница Кристина Си в комментариях под постом написала, что отказывается лайкать этот пост. Остальные подписчики пишут, что решение Гуфа разбило им сердце, а кто-то даже расплакался от увиденного.

Имя Гуфа всё чаще появляется в скандальных новостях. Минувшей осенью музыкант учинил серьёзный дебош, после которого отправился лечиться в рехаб. Однако там его замучили ломка и галлюцинации, что он начал вести себя невменяемо. Рэпер перегрыз провода базы для электронного браслета, после чего нанёс на окна множество надписей с призывами всё уничтожить и прочей бранью.

Читайте также:

SHOT: Гуфу смягчили меру пресечения и отпустили под подписку после драки

«Это пиар-ход»: 26-летняя Разият Салахова прокомментировала помолвку с Гуфом

«Перекрестная зависимость»: Нарколог рассказал про психическое расстройство Гуфа
#рэп
#прощание
#нарколог
#пост
#музыкант
#артист
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Боялась, что моего ребенка подменят»: Катя Лель рассказала о своих родах
26 февраля 2025, 17:58

Катя Лель (Фото: Инстаграм* @katyalelofficial)

50-летняя Катя Лель призналась, что много лет мечтала о малыше и ради этого рассталась с бывшим возлюбленным.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» познала радость материнства в 34 года. Через год после свадебного торжества с Игорем Кузнецовым артистка родила дочь Эмилию. Катя мечтала о малыше, но долгое время не могла себе спланировать беременность из-за плотного рабочего графика. К тому же она ответственно отнеслась к поиску отца ребенка.

«Я понимаю, что Игорь был тот самый объект – гармоничный, генетически достойный, красивый. У нас дитя любви. Это чудо произошло. Нужно было осознанно к этому подойти, и мы очень хотели этого ребенка», — отметила Катя.

До шестого месяца Лель продолжала гастролировать, а потом стала аккуратнее. Когда артистка рожала, то боялась, что малышку перепутают с чужим ребенком. Она просила, чтобы охранники стояли подле палаты.

«Я рожала 17 часов, это много. Я помню, что я красила губы, хотела, чтобы она видела меня красивой. Сестра мне держала голову, а муж был за дверью, потому что он боялся крови», — уточнила певица.

С отцом дочки Эмилии Катя впервые встретилась на концерте Владимира Преснякова. Тогда звезда пережила болезненное расставание с Александром Волковым. Они были вместе восемь лет. Мужчина объявил экс-возлюбленной войну, и пытался лишить возможности выступать под ее фамилией.

«Мало кто сочувствовал этой ситуации, многие были рады – наконец-то у Лель не будет по пять концертов в день, она не будет самой заказываемой артисткой. Я знаю этих известных людей», — делилась Лель.

Звезда мечтала о малыше и озвучила Александру свои условия — они играют свадьбу или он ее отпускает. У Волкова была другая семья, он не хотел ее бросать, но и расставаться с исполнительницей не желал.

«Я не могу жить в качестве любовницы, это меня разрушает. Я ушла, и началась война. Полное уничтожение везде за большие деньги, за большие связи», — поделилась Лель.

Читайте также:

«Это не диагноз»: Надежда Сысоева ест халву и экстремально худеет

Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения

Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#роды
#ребёнок
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Стоял на коленях»: отец Жанны Фриске про Шепелева
Отец Жанны Фриске Копылов заявил, что Шепелев стоял перед ним на коленях
26 февраля 2025, 17:55

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил в разговоре со StarHit, что телеведущий Дмитрий Шепелев является по натуре «подлым, мстительным и трусливым» человеком, который «боялся» Копылова.
«Этот человек вряд ли добьется чего-то хорошего в жизни, если не изменится. Его возненавидят так, что он останется один… ну или с дамой, с которой живет. Шепелев правда стоял передо мной на коленях и просил Жанну отправить в хоспис. Мы с ним ругались, Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали. Сейчас я бы не ударил его, но плюнул в лицо — и он пусть сделает то же самое, если я не прав», — пояснил Владимир Борисович.

Как пишут авторы материала, Шепелев заявил в одном из интервью, что отец почившей исполнительницы напал на него с ножом, чтобы забрать своего внука Платона силой.

Копылов в свою очередь рассказал, что просто приехал с подарками к внуку и ждал у подъезда. Мужчина подчеркнул, что, когда Шепелев вернулся, то, увидев Копылова, попытался скрыться с Платоном. Копылов пытался остановить Шепелева, но тому на помощь пришел охранник и стал махать кулаками. Копылов оттолкнул секьюрити, защищаясь, а затем обратился в полицию.

Ранее сообщалось, какие детали о родителях Фриске раскрыл Шепелев.

Читайте также:

«Может, у нее климакс»: тайны брака Гайдая и Гребешковой и правда ли режиссер пытался поцеловать Наталью Варлей

В любовниках были Джек Николсон, Немцов и Абдулов, а замуж выходила за психопатов: мужчины Натальи Лапиной

Огромный живот доставляет хлопоты: инсайдер раскрыл, когда Дженнифер Лоуренс родит во второго ребенка
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате