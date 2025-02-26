«Перебор»: в сети обсуждают новые откровенные фотографии 16-летней дочки Сергея Жукова

Сергей Жуков с детьми (фото: Instagram* @nikazhukova_official)
16-летняя дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова опубликовала в соцсетях новые фотографии. Хейтеры не промолчали.
Начинающая актриса и певица Ника Жукова позировала на пляже с облегающем элегантной белом платье с длинными рукавами и глубоким декольте.
Юная девушка распустила волосы и показала естественную красоту, отказавшись от макияжа.
Ника Жукова (фото: Instagram* @nikazhukova_official)
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Юная девушка распустила волосы и показала естественную красоту, отказавшись от макияжа.
Ника Жукова (фото: Instagram* @nikazhukova_official)
«Элегантно высматриваю крабов», – с юмором подписала пост дочь исполнителя хита «Крошка моя».Однако пользователи сети не приняли фотосессию и обрушились с критикой в комментариях. Многие написали, что такой наряд «это уже перебор» и он неуместен для школьницы. Также неравнодушные фолловеры отметили, что Ника ещё совсем ребёнок и призвали её не торопиться взрослеть.
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Анастасия Чинкова