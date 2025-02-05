«Перечеркнула после СВО»: стала известна печальная судьба певицы Дольниковой

Теона Дольникова (фото: соцсети)
Певица Теона Дольникова, недавно ставшая участницей французского музыкального телешоу, перечеркнула свои перспективы в России, бежав после начала СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, когда-то Дольникова была популярной благодаря мюзиклам «Метро», «Нотр-Дам» и «Граф Орлов».
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«У нее была неплохая карьера, поклонники, перспективы. Все это она перечеркнула, уехав из России в Грузию после начала СВО. Теперь она во Франции, начинает с нуля: прослушивается в местном «Голосе», — поделился парламентарий.Толмачев отметил, что у Дольниковой были все шансы стать участницей жюри в аналогичном шоу, а не просто участницей, если бы она решила остаться в России. Теперь, подчеркнул он, удел певицы — соревноваться с французскими старлетками и начинающими энтузиастами.
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Данил Пономарев