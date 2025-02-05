«Получается, я буду петь бесплатно»: Лолита заявила, что её концерты в России состоятся

Лолита (фото: соцсети)
Лолита заявила, что отменённые концерты в сибирских городах состоятся, а качество выступлений не снизится из-за возникших проблем.
В нескольких городах Сибири, включая Красноярск, Томск, Кемерово и Новокузнецк ранее отметили концерты Милявской. Организаторы одного из выступлений назвали причиной отмены необходимость установки камер. Однако сама артистка видит в этом лишь предлог. В Томске активисты приступили к сбору подписей за отмену концерта Лолиты. Свою позицию они объяснили участием певицы в «голой вечеринке» и её неоднозначным отношением к русским людям.
Однако исполнительница сегодня вышла на связь в хорошем расположении духа и сделала важное объявление. Видео она снимала на маникюре.
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Однако исполнительница сегодня вышла на связь в хорошем расположении духа и сделала важное объявление. Видео она снимала на маникюре.
«Доброе утро, по-прежнему с вами нерасчёсанная Лолита Милявская. Я делаю маникюр у Юлечки. А зачем я его делаю? Потому что мы едем на гастроли в Томск и Красноярск», – поделилась Лолита.При этом певица пояснила несколько финансовых моментов. Она подчеркнула, что расходы на тур делятся на три категории: на перевозку звукового и светового оборудования, на зарплаты сотрудникам и на рекламу в каждом городе. Поскольку концерты были сорваны, расходы поделили только между двумя концертами.
«Получается, что я буду петь бесплатно. Но я это сделаю с огромным удовольствием и уважением к вам. Я решила не снижать качество концерта, поэтому это же звуковое и световое оборудование едет со мной», – объяснила Милявская.Читайте также:
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Анастасия Чинкова