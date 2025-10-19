«Перед Богом обещала»: Пугачёву уличили во лжи из-за слов о браке с Киркоровым

19 октября 2025, 19:50

Леонид Дзюник опроверг слова Пугачёвой о фиктивном браке с Киркоровым

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Продюсер Леонид Дзюник опроверг заявления Аллы Пугачёвой о браке с Филиппом Киркоровым. В эфире программы «Новые русские сенсации» он назвал слова певицы ложью.





Ранее Пугачёва в своём интервью назвала союз с Киркоровым «примитивным ходом» и сказала, что дала бывшему мужу «всё». Дзюник заявил, что певица жила на деньги мужа, пока тот гастролировал.



Бывший директор Киркорова утверждает, что Пугачёва часто проводила время в казино, а Киркорова позже шокировали финансовые отчёты.

«Когда она говорит, что мне Киркоров ничего не дал, ну, Алла Борисовна, нельзя же так подло врать. Ведь вы же были венчаны, ты же перед Богом обещала быть с Филиппом и умереть с ним в один день. А что ж получается теперь?» — высказался Дзюник.