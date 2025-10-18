«Эталон лицемерия»: Глава ФПБК намерен наказать Геннадия Хазанова

18 октября 2025, 19:27

Виталий Бородин призвал лишить Геннадия Хазанова должности в театре

Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить Геннадия Хазанова должности художественного руководителя Московского театра эстрады. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале.





Поводом стала продажа артистом недвижимости в Москве. Бородин заявил, что Хазанов продал имущество на сумму около миллиарда рублей, но сохранил собственность в Латвии и гражданство Израиля.

«Ситуация с Хазановым — эталон лицемерия. Гражданство Израиля, недвижимость в Латвии, тотальный вывод средств из России при полном сохранении всех доходных активов здесь. И всё это под аккомпанемент о том, что патриотизм — это рабство. У меня вопрос: первый — не пора ли лишить таких «граждан» государственных должностей в российских учреждениях культуры?», — высказался политик.