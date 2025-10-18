«Наказывать до крови»: Сосо Павлиашвили назвал главный секрет воспитания мужчины
Сосо Павлиашвили высказался о воспитании в детях ответственности
Сосо Павлиашвили выступил на концерте в честь Дня Отца и поделился мнением о воспитании детей. Певец пришёл на мероприятие вместе с сыном Леваном. Об этом сообщает «Пятый канал».
Павлиашвили объяснил, что с ранних лет прививал сыну уважение к матери. Он считает, что ребёнок должен понимать: мать — это самый важный человек после Бога. Такой подход, по словам певца, помогает мальчику сформировать чувство ответственности.
Сосо заявил, что мальчик становится мужчиной, как только начинает нести ответственность, и возраст здесь не имеет значения.
«Дети должны понимать, что хорошо, а что плохо. Наказывать до крови, избивать, конечно, не надо. Но даже словом можно и взглядом наказать, чтобы остановить, указать, что это неправильно. А если у него есть доверие, то он поймёт и остановится», — объяснил артист.Ранее Сосо Павлиашвили рассказал о знакомстве с будущей женой-подростком.