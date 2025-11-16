Беременность блогерши Лерчек может помочь ей в деле

16 ноября 2025, 16:41

Mash: блогерше Лерчек могут смягчить наказание после рождения четвертого ребенка

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогерше Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, могут смягчить наказание на треть, если она родит четвертого ребенка до вынесения приговора. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.