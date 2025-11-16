Беременность блогерши Лерчек может помочь ей в деле
Блогерше Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, могут смягчить наказание на треть, если она родит четвертого ребенка до вынесения приговора. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, сейчас Чекалина находится на шестом месяце беременности. Ей грозит от трех до семи лет колонии и штраф до одного млн рублей. В публикации отмечается, что отцом малыша может быть тренер Лерчек по танцам Луис Сквиччиарини. Впервые их заметили вместе год назад — пара ходила на свидание.
Напомним, в ноябре РИА Новости сообщало, что блогерша, находящаяся под домашним арестом за незаконный вывод из России более 250 млн рублей, ждет четвертого ребенка. Справка о беременности приобщена к материалам следствия. Соответствующий документ выдал врач-гинеколог.
