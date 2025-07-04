Передалось от мамы: дочь Даны Борисовой раскрыла поставленный ей диагноз

04 июля 2025, 21:59

Дочери Даны Борисовой поставили биполярное расстройство

Дана Борисова с дочерью Полиной (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Дочь Даны Борисовой вышла на связь после сообщений о госпитализации. Полина рассказала, что врачи поставили ей диагноз биполярное расстройство.





Дочь телеведущей поделилась историей в своём личном блоге. Тем самым она решила помочь другим людям, страдающим от того же недуга. Девочка утверждает, что заболевание могло перейти к ней от мамы.





«В мае мне поставили диагноз – циклотимия. Это легкая степень биполярного аффективного расстройства, или, проще говоря, биполярки. Как вы знаете, моя мама тоже страдает от БАР, и, как оказалось, это заболевание часто передается по наследству», – заявила 17-летняя дочь звезды.