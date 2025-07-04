Передалось от мамы: дочь Даны Борисовой раскрыла поставленный ей диагноз
Дочери Даны Борисовой поставили биполярное расстройство
Дочь Даны Борисовой вышла на связь после сообщений о госпитализации. Полина рассказала, что врачи поставили ей диагноз биполярное расстройство.
Дочь телеведущей поделилась историей в своём личном блоге. Тем самым она решила помочь другим людям, страдающим от того же недуга. Девочка утверждает, что заболевание могло перейти к ней от мамы.
«В мае мне поставили диагноз – циклотимия. Это легкая степень биполярного аффективного расстройства, или, проще говоря, биполярки. Как вы знаете, моя мама тоже страдает от БАР, и, как оказалось, это заболевание часто передается по наследству», – заявила 17-летняя дочь звезды.После посещения врачей школьнице назначили лечение. Сейчас она принимает все необходимые лекарства. Девочка будет восстанавливаться дома, однако иногда ей всё-таки необходимо посещать профильных специалистов.