«Переехала в новый ЖК»: Цымбалюк-Романовская продала квартиру, в которой жила с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)
Бывшая жена Армена Джигарханяна продала квартиру, в которой они жили, и переехала в новый жилой комплекс.
«Я не планировала там жить и, тем более, рожать ребенка. Это ещё один момент, который нужно было изменить. Я переехала в новый ЖК», – отметила Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с KP.ru.Отметим, что в последнее время пианистка преподавала, занималась академической музыкой, иногда давала концерты и читала лекции.
Цымбалюк-Романовская все девять месяцев скрывала своё положение, доверив тайну лишь узкому кругу знакомых. Она не собирается засиживаться в декрете и намерена приступить к работе и полностью согласовать свой график.
Вместе с тем, 46-летняя вдова Джигарханяна отметила, что помогать с ребёнком ей некому, поскольку родители умерли, а прибегать к помощи посторонних людей она не готова.
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Анастасия Чинкова