Солисты «Миража» раскритиковали нейросетевой кавер на «Седую ночь»
Группа «Мираж» прокомментировала вирусный ИИ-кавер на песню «Ласкового мая» «Седая ночь».
В беседе с «Газетой.Ru» солистка Екатерина Болдышева призналась, что ИИ-треки оставляют её равнодушной.
«Я думаю, причина в том, что творчеству ИИ не хватает самого главного — живых эмоций», — заявила она.Лидер коллектива Алексей Горбашов отметил, что нейросеть не творит самостоятельно, поскольку у неё нет ни воли, ни фантазии. По его словам, ИИ подражает уже существующей музыке, не создавая ничего нового и не удивляя.
«Раз он не может творить, он сам по себе не может изобрести что-то новое, не может ничем удивить и сделать что-то выдающееся. Такие вещи, как вдохновение и талант живого человека, никакой ИИ и суперкомпьютер заменить не сможет», — подчеркнул Алексей.Горбашов заключил, что вдохновение и талант живого человека технология не заменит.