У Хилькевич нашли недвижимость на 120 млн руб

30 июля 2026, 21:51

У актрисы Хилькевич обнаружили дом в Подмосковье на 120 млн руб

Анна Хилькевич (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Дом в Подмосковье нашли у российской актрисы Анны Хилькевич. Об этом пишет «Звездач». Источники сообщают, что жилье просторное площадью около 500 квадратных метров, выполненное в стиле хай-тек.