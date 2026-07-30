У Хилькевич нашли недвижимость на 120 млн руб
Дом в Подмосковье нашли у российской актрисы Анны Хилькевич. Об этом пишет «Звездач». Источники сообщают, что жилье просторное площадью около 500 квадратных метров, выполненное в стиле хай-тек.
Особняк расположен на северо-западе Московской области. По оценке генерального директора риелторской компании Юрия Паршикова, артистка приобрела эту недвижимость три года назад за 40 миллионов рублей. Однако с учетом последующего дизайнерского ремонта и общего удорожания рынка жилья эксперт оценивает текущую стоимость объекта в 120 миллионов рублей.
Помимо загородного дома, Хилькевич также имеет апартаменты в Москве. Интерьеры столичной квартиры выдержаны в серых минималистичных тонах, за исключением детской комнаты, которую украшают необычные детали: облака на стенах, кровать в форме домика, обои с изображением панд и леса, а также звездный декор на фасадах шкафов.
Ранее Анна Хилькевич раскрыла секрет своей «акульей» репутации. Подробности в нашем материале.
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