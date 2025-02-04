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Переезд из Украины, роман с Нагиевым, выкидыш и конкуренция с братом: как сложилась жизнь кинопары из «Кто в доме хозяин?»

Анна Невская и Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)

Анна Невская и Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)

Некогда популярный проект «Кто здесь хозяин?» на СТС принес немалую популярность артистам, исполнившим в нем главные роли. О том, как сложилась их судьба после завершения съемок расскажет «Радио 1».

Анна Невская: биография


Актриса Анна Невская (фото: социальные сети)

Анна Вислогузова родилась в Великом Новгороде в семье фармацевта и инженера-технолога. Фамилию она выбрала в качестве псевдонима за красивое и загадочное звучание фамилии. На самом деле Невская — это фамилия прабабушки актрисы.

«В детстве очень любила петь и выступать перед публикой не боялась, делала это с удовольствием! Когда ездила к бабушке с дедушкой, меня всегда просили спеть что-нибудь, и я с радостью это делала. Я брала палку вместо микрофона и выступала. А после концерта наслаждалась овациями. В первом классе родители определили меня в музыкальную школу», — рассказала Анна.

С детства Анна обладала прекрасным сопрано и активно участвовала в школьной самодеятельности, что стало для неё настоящей отдушиной. Помимо музыки и вокала, её также увлекал французский язык. В рамках обмена она даже побывала в маленьком французском городке под Мецом, где её особенно поразило всё, что она увидела, за исключением местной кухни — мяса с кровью и сыра с плесенью, которые контрастировали с советской едой.

Анна поступила в гимназию с французским уклоном, а затем продолжила обучение в пединституте на факультете иностранных языков.

«Проучилась там один год, потому что не была уверена, что надо ехать поступать на актерский, да и информацию тогда найти было гораздо сложнее, чем сейчас. Знакомых в Москве не было. Я попробовала поступить в Питер, прошла туры, но выбрала учебу в ГИТИСе, потому что хотела учиться и жить в столице и там был факультет музыкального театра», — поделилась актриса.

Начало карьеры


Её карьера начала развиваться, когда она поступила на отделение мюзикла к Олегу Кудряшову. Хотя изначально её этюды не получались, она не сдалась и постепенно завоевала доверие преподавателя. Уже в конце первого курса она получила свою первую роль в кино — в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

Позднее, благодаря удачному выступлению на одном из спектаклей, Анну заметил Геннадий Хазанов и предложил ей место в Театре эстрады. Там она провела два года, после чего актёры начали работать уже самостоятельно.

«К тому времени, когда нас распустили, я уже работала в мюзиклах "Дракула", "Нотр-Дам де Пари", "Иствикские ведьмы", параллельно начала работать в "Центре драматургии и режиссуры" Казанцева. Играла в спектаклях "Облом off" и "Пленные духи". А вот сниматься стала достаточно поздно. В конце 90-х не было такого количества сериалов, так что начинала с рекламы, и это меня очень хорошо поддерживало финансово», — сказала артистка.

Анна Невская и Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)

Фильмы с Анной Невской


Анна Невская снялась в ряде известных российских фильмов, где её роли привлекли внимание зрителей и критиков.

  • «Сибирский цирюльник» (1998). Это был первый большой проект Невской, и он стал важным шагом в её карьере. Роль Лизы принесла ей известность и признание;
  • «Золото» (2019). В этой картине Невская сыграла Елену, женщину, вовлеченную в поиски золота. Картина имела коммерческий успех и стала знаковой для актрисы;
  • «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021). Это супергеройское кино привлекло внимание широкого круга зрителей, а Невская сыграла одну из ключевых ролей — Ольгу Исаеву.

Отношения с Нагиевым


Анна Невская работала с Дмитрием Нагиевым над фильмом «Два отца и два сына». Она подчеркнула, что Нагиев является «настоящим профессионалом» и отличным партнером, который всегда готов прийти на помощь и не стремится быть в центре внимания. По ее мнению, это очень важное качество в актерской среде. Невская добавила, что Дмитрий любит придумывать шутки для своих коллег и искренне радуется их успехам. Он также увлекается словесным пинг-понгом и ценит умение собеседников шутить и отвечать на шутки.

Однако после хвалебных речей в адрес коллеги по сцене Анне начали приписывать с ним роман. Слухи своего подтверждения не нашли.

Анна Невская и Андрей Носков


Актеры вместе снимались в картине «Кто в доме хозяин?». Неоднократно кинопару замечали вместе вне площадок, однако отношениях их, скорее, были дружескими.

Андрей Носков сейчас продолжает свою актёрскую карьеру. На сегодняшний день он снялся более чем в 50 фильмах и сериалах и не собирается останавливаться! Среди его новых работ кинокритики выделяют проект «Шаг к счастью». Кстати, Носков женат уже более 15 лет, и его супруга не имеет отношения к театральному миру. У пары растут двое детей.

Детство и юность Андрея Носкова


Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)

Андрей Носков родился 19 сентября 1972 года в Новой Каховке, в Украинской ССР. В его семье царила атмосфера тепла и взаимопонимания, а родители, работавшие инженерами, не имели отношения к искусству, но всегда поддерживали своих сыновей — старшего Андрея и младшего Илью — в их творческих стремлениях.

Дедушка братьев мечтал стать актёром, хотя так и не осуществил свою мечту, но обладал даром выразительно читать стихи. Его жизнь была непростой: в сталинские времена он был приговорён к расстрелу, но позже наказание было заменено на лагерное заключение. Дедушка прививал внукам трудовые навыки — они научились рубить дрова, носить воду, собирать урожай и помогать взрослым по дому. Однако между мальчиками нередко возникали ссоры и даже драки.
«Драки были несерьёзными, как у котят. Я был постарше и любил провоцировать. Мне это казалось смешным, а Илюхе, как я понимаю, не очень. Однажды мы дрались подушками и случайно задели люстру, которая упала ему на голову. Так что у нас было по-разному», — вспоминал Андрей Носков.

Андрей пользовался любовью окружающих, учился на отлично и окончил школу с золотой медалью. За свою инициативность и организацию внеклассных мероприятий он получил награду «Душа школы».

В девятом классе Андрей уже определился с будущей профессией. Он даже посетил театральные вузы в Киеве и Днепропетровске, но его сердце тянуло в Ленинград. И вскоре его мечта сбылась.


Личная жизнь Андрея Носкова


Андрей Носков является образцовым семьянином. Он встретил свою единственную жену Анастасию во время работы в ТЮЗе, когда она приходила поддержать свою сестру, Марину Солопченко. Так и начался их роман. Молодые люди семь лет жили в гражданском браке, прежде чем решились на официальное оформление отношений.

— «Настя всегда говорила, что ждет принца, а я больше походил на клоуна. Пришлось потрудиться, чтобы из клоуна превратиться в принца. Я даже нашел белую лошадь! Не шучу, однажды я приехал к ней под окна на коне, хотя на улице стоял мороз — минус 30 градусов. Не знаю, кто больше замерз: я или лошадь. В театре я надел белый плащ и шлем, а затем запел "Устал я греться у чужого огня"», — делился актер.

Супруги не спешили с детьми. Лишь спустя пять лет после свадьбы у них родился сын Тимофей, а еще через пять лет — дочь Глафира.

Людмила Артемьева


Любовь Артемьева (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)

Исполнявшая роль матери Даши актриса начала свою карьеру в 1986 году, но настоящую славу она обрела позже, благодаря ролям в «Таксистке» и «Кто в доме хозяин?». Режиссеры стали замечать комедийный талант Артемьевой, и она стала востребованной в различных сериалах. Особенно зрителям запомнилась её роль прямолинейной Ольги Ковалевой в «Сватах».

Артемьева вышла замуж всего один раз, считая, что это навсегда. Однако её брак с Сергеем Парфеновым закончился разводом после 15 лет совместной жизни несмотря на то, что у них есть общая дочь. Причиной разрыва стали проблемы с алкоголем у мужа и его агрессивное поведение.

В 2012 году Артемьева намекнула на наличие нового партнера, но имя своего избранника не раскрыла. Через несколько месяцев появились слухи о беременности 49-летней актрисы, однако в конце года инсайдеры сообщили о выкидыше. Сейчас актриса играет как в кино, так и на сцене театра.

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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
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#воспитание
#школа
#дом
#образование
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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