«Перекроем кислород»: Земфиру* вынудили вернуть деньги за сорванный концерт

Земфира Рамазанова* (Фото: соцсети)
Певица Земфира* согласилась вернуть гонорар за сорванный концерт в Дубае только после того, как получила угрозы от заказчика. Размер вознаграждения за невыполненную работу составила 36 миллионов рублей, рассказал продюсер Сергей Лавров.
О неприятном инциденте сообщило издание News.ru. Планировалось выступление Земфиры* в ОАЭ на частном мероприятии у одного из российских олигархов. Деньги за концерт она получила авансом, но потом певица отказалась от выступления из-за возникновения серьёзных разногласий с заказчиком.
По его словам, изначально Земфира* не хотела возвращать гонорар за сорванное выступление, но изменила решение после того, как ей пообещали «перекрыть кислород». Заказчик был очень убедительным и смог донести до артистки, что способен добиться полного запрета на ее выступления в Эмиратах.
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«Она согласилась, а потом заявляет, мол, я под акустику петь не буду, поставьте мне аппаратуру, микрофон, решила выступать со своими музыкантами. В общем, как пацан, слово дал и слово обратно взял», — пояснил продюсер.
По его словам, изначально Земфира* не хотела возвращать гонорар за сорванное выступление, но изменила решение после того, как ей пообещали «перекрыть кислород». Заказчик был очень убедительным и смог донести до артистки, что способен добиться полного запрета на ее выступления в Эмиратах.
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Александр Бойцов