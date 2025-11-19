«Пересолд-аут»: Блогерша поделилась впечатлениями от концерта Галкина* в Израиле
Блогер Алёна Ларина рассказала о посещении концерта Максима Галкина* в Израиле
Тревел-блогер Алёна Ларина, которая ведёт каналы о жизни в Израиле, опубликовала в Instagram** запись о концерте юмориста Максима Галкина*.
Ларина живёт в Израиле почти пять лет и очень любит эту страну. В личном блоге девушка постоянно показывает это.
«Обычные будни в Израиле: с утра на работу, а вечером — на Галкина*», — подписала Алёна пост.Ларина разместила совместное фото с артистом и несколько снимков с его выступления.
«Тот самый концерт, когда был не просто солд-аут, а пересолд-аут. Главное, чтобы всем хватило места», — отметила блогер.Девушка назвала Галкина* человеком с огромным талантом. Она добавила, что восхищается его манерой пародий с детства. Блогер заявила, что рада видеть в «маленьком Израиле столько больших и ярких звезд».