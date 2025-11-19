«Пересолд-аут»: Блогерша поделилась впечатлениями от концерта Галкина* в Израиле

19 ноября 2025, 12:29

Блогер Алёна Ларина рассказала о посещении концерта Максима Галкина* в Израиле

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Тревел-блогер Алёна Ларина, которая ведёт каналы о жизни в Израиле, опубликовала в Instagram** запись о концерте юмориста Максима Галкина*.





Ларина живёт в Израиле почти пять лет и очень любит эту страну. В личном блоге девушка постоянно показывает это.

«Обычные будни в Израиле: с утра на работу, а вечером — на Галкина*», — подписала Алёна пост.

«Тот самый концерт, когда был не просто солд-аут, а пересолд-аут. Главное, чтобы всем хватило места», — отметила блогер.