«Сильная и суверенная Россия»: SHAMAN и Мизулина проголосовали на выборах

18 сентября 2026, 16:31

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина проголосовали на выборах в Госдуму

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и его жена, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, проголосовали на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС.





В единый день голосования с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

«Россия всегда сама определяла и будет определять свою судьбу. Это право было завоевано мужеством многих поколений, защищавших свободу и независимость нашей Родины. Сегодня наши бойцы продолжают эту борьбу, и наши решения должны быть достойны их подвига. Мы с Екатериной сделали свой выбор, понимая, что из миллионов личных решений складывается общий путь страны — сильной, единой и суверенной России», — сказал Дронов.