«Переживаем сложный период»: Катя Гордон об отношениях с Кудрявцевой

03 декабря 2025, 11:42

Певица Катя Гордон рассказала о сложном периоде в отношениях с Кудрявцевой

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певица Катя Гордон рассказала «Звездачу» о сложном периоде в общении с телеведущей Лерой Кудрявцевой.





Собеседница подчеркнула, что не может все выразить публично, поскольку теледива является крестной матерью ее ребенка.





«Мы просто устали. Да, мы переживаем сложный период с Кудрявцевой, но она остается лучшей ведущей страны!» — сказала Гордон.