«Переживаем сложный период»: Катя Гордон об отношениях с Кудрявцевой
Певица Катя Гордон рассказала «Звездачу» о сложном периоде в общении с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
Собеседница подчеркнула, что не может все выразить публично, поскольку теледива является крестной матерью ее ребенка.
«Мы просто устали. Да, мы переживаем сложный период с Кудрявцевой, но она остается лучшей ведущей страны!» — сказала Гордон.
Юристка также отметила, что существование их совместной группы «ЗаVисть» под угрозой, однако ближайшее выступление все же состоится. В заключение она указала на непростой характер ведущей «Секрета на миллион».