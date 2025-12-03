Достижения.рф

«Переживаем сложный период»: Катя Гордон об отношениях с Кудрявцевой

Певица Катя Гордон рассказала о сложном периоде в отношениях с Кудрявцевой
Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певица Катя Гордон рассказала «Звездачу» о сложном периоде в общении с телеведущей Лерой Кудрявцевой.



Собеседница подчеркнула, что не может все выразить публично, поскольку теледива является крестной матерью ее ребенка.

«Мы просто устали. Да, мы переживаем сложный период с Кудрявцевой, но она остается лучшей ведущей страны!» — сказала Гордон.

Юристка также отметила, что существование их совместной группы «ЗаVисть» под угрозой, однако ближайшее выступление все же состоится. В заключение она указала на непростой характер ведущей «Секрета на миллион».
Никита Кротов

