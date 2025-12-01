Достижения.рф

Продюсер Сергей Дворцов обвинил Инстасамку в пропаганде аморальности

Инстасамка (Дарьи Зотеевой) (Фото: Instagram*/instasamka)

Творчество Инстасамки (Дарьи Зотеевой) негативно влияет на молодёжь и «романтизирует образ продажной женщины». Об этом заявил российский музыкальный продюсер Сергей Дворцов.



В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил,что артистка давно демонстрирует открытый вызов традиционным ценностям и нормальному укладу жизни. Особое возмущение у него вызвала популярная композиция «За деньги да».

«Особенно в военное время, когда нужно поддерживать дух наших бойцов и как-то пытаться создавать композиции о родине, мы продолжаем слышать хиты Инстасамки, посвященные пошлости и разврату. Песня “ЗА ДЕНЬГИ ДА” — яркий пример. Там пропаганда продажности», — заявил Дворцов.

Он добавил, что, по его мнению, российская аудитория сегодня нуждается не во «вульгарных и похабных» треках, а в патриотических композициях, отражающих ценности общества.

Иван Мусатов

