Продюсер Сергей Дворцов обвинил Инстасамку в пропаганде аморальности

01 декабря 2025, 18:51

Инстасамка (Дарьи Зотеевой) (Фото: Instagram*/instasamka)

Творчество Инстасамки (Дарьи Зотеевой) негативно влияет на молодёжь и «романтизирует образ продажной женщины». Об этом заявил российский музыкальный продюсер Сергей Дворцов.





В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил,что артистка давно демонстрирует открытый вызов традиционным ценностям и нормальному укладу жизни. Особое возмущение у него вызвала популярная композиция «За деньги да».





«Особенно в военное время, когда нужно поддерживать дух наших бойцов и как-то пытаться создавать композиции о родине, мы продолжаем слышать хиты Инстасамки, посвященные пошлости и разврату. Песня “ЗА ДЕНЬГИ ДА” — яркий пример. Там пропаганда продажности», — заявил Дворцов.