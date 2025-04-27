«Переживу, через неделю забудется»: Алексей Чумаков раскрыл, как ему живется со статусом «главного абьюзера страны»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)
Певец Алексей Чумаков ответил на обвинения в абьюзе. Он заявил, что супруга Юлия Ковальчук не обижается на него.
О певце начали говорить как об абьюзере после того, как он странно высказался о жене. Чумаков заявил, что выбирал себе возлюбленную по принципу: «вдул бы или не вдул». После этого общественность стала переживать за брак экс-солистки группы «Блестящие».
Но Алексей не видит ничего зазорного в своем мнении.
Певец обратил внимание, что поначалу мужчина всегда воспринимает женщину как объект влечения.
При этом отношения между Ковальчук и Чумаковым начали оценивать разные специалисты, в том числе психологи и ясновидящие.
Ковальчук вспомнила еще об одном скандале, который связан с откровениями супруга. Как-то он назвал ее «бабищей», после чего многие подумали, что Алексей оскорбляет свою избранницу. Однако Юлия привыкла к такому стилю общения: она уточнила, что и сама позволяет себе резкие высказывания.
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Но Алексей не видит ничего зазорного в своем мнении.
«Как говорит дедушка Фрейд — наверное, для кого-то тоже деспот и абьюзер: всегда во главе стоит сексуальность», — подчеркнул Чумаков в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Певец обратил внимание, что поначалу мужчина всегда воспринимает женщину как объект влечения.
При этом отношения между Ковальчук и Чумаковым начали оценивать разные специалисты, в том числе психологи и ясновидящие.
«Коучи, которые делают разборы моей семьи и меня, тарологи, гинекологи, ни разу не видевшие предмет изучения. Все это псевдо и это опасно. Я-то переживу, через неделю забудется, но на них подписаны тысячи человек, и все эти люди обращаются к ним за помощью», — возмутился артист.
Ковальчук вспомнила еще об одном скандале, который связан с откровениями супруга. Как-то он назвал ее «бабищей», после чего многие подумали, что Алексей оскорбляет свою избранницу. Однако Юлия привыкла к такому стилю общения: она уточнила, что и сама позволяет себе резкие высказывания.
«Мы так живем 17 лет, это нормальные наши отношения, иначе бы нам было бы просто скучно. У меня всё в порядке с самооценкой и чувством юмора, поэтому меня это не задевает», — рассказала исполнительница.
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Ольга Енгалычева