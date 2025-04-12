«Период переосмысления»: Валерия рассказала о личной трагедии после развода с Шульгиным

Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)
Певица Валерия рассказала о том, как пережила развод с композитором Александром Шульгиным, сообщило издание Starhit.
Недавно Валерия выпустила новый альбом под названием «Исцелю», который состоит из 14 треков. Певица призналась, что он стал олицетворением ее жизни, поскольку песни — это итог пережитого.
Помимо прочего, жена Иосифа Пригожина отметила, что все композиции — это мини-истории из прошлого, и не всегда приятные. Есть треки, где артистка переживает тяжелые моменты прошлого, призналась Валерия.
По словам певицы, она потеряла себя в связи с Александром Шульгиным, из-за которой лишилась свободы и самоидентичности. Однако благодаря Пригожину Валерия снова почувствовала себя «живой».
Супруга продюсера пояснила, что тогда решила выстроить новую себя. Она назвала то время «периодом переосмысления»
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Помимо прочего, жена Иосифа Пригожина отметила, что все композиции — это мини-истории из прошлого, и не всегда приятные. Есть треки, где артистка переживает тяжелые моменты прошлого, призналась Валерия.
По словам певицы, она потеряла себя в связи с Александром Шульгиным, из-за которой лишилась свободы и самоидентичности. Однако благодаря Пригожину Валерия снова почувствовала себя «живой».
«В начале наших отношений с Иосифом я поняла, что любовь может вдохновить на кардинальные перемены в жизни», — поделилась исполнительница хита «Часики».
Супруга продюсера пояснила, что тогда решила выстроить новую себя. Она назвала то время «периодом переосмысления»
«Приходилось находить мужество, отпускать прошлое и открываться будущему», — подчеркнула Валерия.
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Ольга Енгалычева