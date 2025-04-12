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«Пусть пробуют»: Пресняков и Подольская помогут сыновьям стать артистами

Владимир Пресняков заявил, что будет рад, если его сыновья станут артистами
Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В июне певец Владимир Пресняков и исполнительница Наталья Подольская отметят 20-ю годовщину со дня свадьбы. В честь знаменательной даты супруги решили устроить грандиозный пир, сообщило издание Starhit.
Артист рассказал о грядущем торжестве.

«В этом году наша годовщина, хотим снова устроить такой же праздник: белое платье, белый костюм и обязательно торт в виде колеса. Дата действительно особенная, так что, конечно, хочется отпраздновать», — признался Пресняков.

Подольская рассказала, что они с супругом давно стали одним целым, у пары много общего в мимике, жестах.

«Много одинаковых фразочек. Сейчас мне вспомнилось не конкретное выражение, а скорее момент, когда мы только начали встречаться. Я вливалась в его компанию, а там постоянно звучало: «А помнишь, а помнишь?..» Слушала все эти истории и думала, что когда-нибудь наступит момент, когда у нас будет столько же своих «апомнишей» — я так их называю», — поделилась супруга Преснякова.

По словам артистки, сейчас она может с уверенностью сказать, что «апомнишей» и правда много. Еще Подольская отметила, что муж помог развить ей женские качества и «приумножил чувство доброты».

Кстати, супруги хотят, чтобы сыновья пошли по их стопам.

«Если Тема или Ваня, когда вырастут, подойдут ко мне и скажут, что хотят стать артистами, я буду рад и счастлив. Главное, чтобы они занимались этим с пониманием, профессионально, от души, а не ради денег или количества публики на концертах. Пусть пробуют», — добавил Пресняков.

Если певец поймет, что мальчикам не хватает таланта или им трудно, то все равно поддержит их стремления, уточнил Пресняков.

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Роман с миллиардером и бывшим Ренаты Литвиновой: Как жила Софьи Заика до замужества с Константином Эрнстом?
12 апреля 2025, 09:30

Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)

Российская актриса и модель Софья Заика сегодня, 12 апреля, отметила свой 37-й день рождения. Артистка играла в лентах «Содержанки», «Золото Умальты», «Любовь Советского Союза», но большой аудитории она больше известна как жена легендарного гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».

Детство


Актриса Софья Заика появилась на свет 12 апреля 1988 года в Ленинграде. Ее отец занимал высокую должность в одном из латвийских банков, что обеспечивало семье комфортные условия жизни. Девочка росла в атмосфере заботы и любви, где родители активно поддерживали ее увлечения. В возрасте до десяти лет она обучалась в частной школе, а свободное время проводила, занимаясь спортом и вокалом.

После окончания школы ее родители настаивали на получении высшего образования, и Заика поступила на экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, хотя сама не была в восторге от этого выбора. Получив диплом, она не стремилась работать в банковской сфере, так как увлечение модой привело ее в Москву, где она начала карьеру в модном доме Ульяны Сергеенко.

Однако после знакомства с Константином Эрнстом она приняла решение покинуть эту сферу и поступила в школу-студию МХАТ, чем удивила своих близких. В интервью актриса призналась, что никогда не думала о карьере в актерстве, но эта профессия открыла перед ней возможности для самовыражения и демонстрации своего таланта перед зрителями.

Творческий путь


Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)

Софья Заика, окончившая учебу в 2018 году, была принята в стажерскую группу Художественного театра. Вскоре она начала активно участвовать в театральных постановках, таких как «Три сестры» и «Мужья и жены». Её дебют на экране состоялся в 2016 году, когда актрису пригласили на съемки многосерийного проекта «Таинственная страсть». Прототипом её персонажа стала известная французская актриса Марина Влади.

Следующей значимой работой для актрисы стала историческая картина «Викинг», где ей досталась небольшая роль, однако сцены с её участием не вошли в финальную версию фильма. В том же году она снялась в новелле «Сны Иосифа» Ренаты Литвиновой, которая впоследствии признала её своей любимой актрисой. Эта работа стала для Софьи важным этапом на пути к осознанию себя как актрисы.

Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)

В 2019 году Заика сыграла возлюбленную Сергея Муравьёва-Апостола в исторической драме «Союз спасения. Время гнева», а через год исполнила роль Нины Погодиной в фильме «На острие», где ей пригодились навыки фехтования, полученные в детстве.

Фильмография актрисы продолжает расширяться: среди её новых работ – картины «Тонкие материи», «Северный ветер» и «Угрюм-река». Также она приняла участие в проекте «Сердце Пармы», который вышел в 2022 году, где сыграла второстепенную роль. В 2024 году актриса сыграла главные роли в картинах «Золото Умальты», «Любовь Советского Союза», в этом году в производстве находятся ленты «Авиатор» и «Княгиня Ольга».

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Личная жизнь


Личная жизнь Софьи Заики всегда привлекала внимание публики. Актрисе приписывали романы с различными известными личностями, среди которых были DJ Кто, Федор Бумер и фотограф Тимофей Колесников. Также в СМИ обсуждали её предполагаемые отношения с миллиардером Даниилом Хачатуровым. По слухам, именно этот роман стал причиной её увольнения из Модного дома Ульяны Сергеенко, жены Хачатурова. Тем не менее, сама Софья опровергала все эти сплетни, включая разговоры о связи с экс-супругом Ренаты Литвиновой.

Софья Заика и Константин Эрнст (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)


С Константином Эрнстом пути актрисы пересеклись в 2014 году во время подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи. Несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте, закрутился стремительный роман.

«Мы просто общались, – вспоминала Софья. – Он вёл беседу на таком уровне, что мне, даже с высшим образованием, приходилось нелегко. Но я сразу поняла: вот он – тот самый. Тот, о ком я мечтала, о ком молилась», – делилась в интервью Tatler Софья.

Это было непросто: за короткий срок девушка должна была освоить огромное количество информации, чтобы на равных общаться с генеральным директором Первого канала.

«Помню, мы сидели в "Пушкине", я держала в руках под столом телефон с Википедией, подсматривала какие-то хайлайты беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Меня долго преследовал страх, что Константин поймет, что я "самозванка"», — рассказывала Заика.

В 2016 году Софья родила Константину Львовичу дочь Эрику, а спустя год родилась Кира. В 2018 году Софья Заика взяла фамилию супруга. Когда влюбленные поженились, доподлинно неизвестно. Свадьба была без шума, камер и пышного застолья.

«Мы оба довольно закрытые. Муж у меня вообще чемпион по сдержанности. Мы бы, наверное, даже на людях поцеловаться не смогли. Так что всё прошло тихо: после работы заехали в ЗАГС, послушали речь, расписались и поехали по делам», — пишет журнал о светской жизни Tatler.

В 2020 году у супругов появился третий ребёнок, и его назвали Львом. Это первенец Константина Эрнста, однако он по-прежнему не даёт комментариев о своей личной жизни, предоставляя возможность жене общаться с журналистами на эти темы.

Карьере поспособствовал муж?


Софья Заика и Константин Эрнст (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)

Свою первую заметную роль девушка получила благодаря своему мужу, который выступил сопродюсером проекта. С тех пор Софья не соглашается на роли второго плана.

Следует отметить, что некоторые связывают творческие достижения Софьи с Константином Эрнстом, который занимает пост генерального директора Первого канала. Однако в беседе с журналистами издания «Собеседник» артистка утверждает, что это не соответствует действительности.

«Я не связываю свой успех с мужчиной, а те, кто так думает... это их представление о мире», — заметила артистка.

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Выяснилось, кто заменит Соню Егорову в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Юлий Котов займет место Сони Егоровой в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
12 апреля 2025, 09:07

Соня Егорова (Фото: Телеграм @egorovasonya)

В крайнем выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Соня Егорова потрясла публику, когда объявила, что покидает проект. Ведьма сама приняла это решение.
В проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» собрались лучшие участники прошедших сезонов, так что напряжение между ними возросло огромное. Победительница «Экстрасенсы. Реванш» Соня Егорова не смогла справиться с давлением на шоу.

Публика все время голосовала за других экстрасенсов, а ведьму не оценивали по достоинству. Получив за пройденное испытание лишь 5 баллов в зрительском голосовании, она приняла решение покинуть проект.

«У меня есть мысль, она со мной жила недели две, чтобы не соврать. Я подумала вот о чем: хочу покинуть проект по собственному желанию», — вдруг призналась Егорова.

По словам ведьмы, он ощущает, что ей необходимо перешагнуть этот порог.

«Уйти в тень и продолжать помогать людям не публично, не в рамках шоу», — уточнила Егорова.

Сразу после ухода Сони участники проекта начали обсуждать, кто же придет на место ведьмы. Виктория Райдос предположила, что к экстрасенсам может присоединиться победитель 18 сезона Константин Гецати. Против этого сразу выступил Александр Шепс, отметив, что подобное было бы «неуважением» к Егоровой.

Максим Левин выдвинул собственную версию — он предложил вернуть на проект Мэрилин Керро, с которой старший Шепс раньше встречался. Прозвучали и другие имена: Марьяна Романова, Елена Голунова, Тимофей Руденко, Надежда Шевченко и Дмитрий Волхов.

Но никто из экстрасенсов не был близок к правде. Выяснилось, что одним из «сильнейших» станет участник 19 сезона «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов, сообщило издание Starhit. Он неоднократно приходил в проект попытать свое счастье, однако это ему пока что так и не удалось. Котов также снимался в первом и втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш».


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#проект
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«Триггерит, когда артисты начинают творить чудеса»: Анна Хилькевич прокомментировала уход Асмус из «Склифа»
Анна Хилькевич выразила надежду, что уход Асмус из сериала «Склиф» был хайпом
12 апреля 2025, 08:37

Анна Хилькевич и Кристина Асмус (Фото: Телеграм @khilkevich_anna)

Недавно представитель Кристины Асмус прокомментировала Super скандал с лишением артистки ключевой роли в сериале. Она заявила, что уход из проекта был плановым. Однако существует и другое мнение. Высказаться о происходящем захотела и Анна Хилькевич в своем Телеграм-канале.
«Меня дико триггерит, когда артисты начинают «творить чудеса» и нарушать дисциплинарные нормы», — выразила свое мнение звезда «Универа».

Хилькевич вспомнила, что во время учебы в театральном им говорили, что артист может не приехать на съемки лишь по одной уважительной причине — уход их жизни.

«Все остальное — не считается», — уточнила она.

При этом Хилькевич призналась, что не знает, что в действительности случилось на съемочной площадке «Склифа».

Телеведущая обратила внимание, что знает артистов, которые не проявляют уважения к коллегам, опаздывают или в принципе пропускают съемки. Однако Хилькевич не стала называть конкретные имена актеров, которые «ловят приподнятое состояние».

«Температура, нога болит, попа горит — неважно. Ты взял на себя ответственность», — отметила звезда.

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#съёмки
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#актриса
#актеры
#артист
#скандал
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«Абсолютно культовый персонаж»: Лолита Милявская высказалась о Паше Технике
Лолита Милявская заявила, что Паша Техник не берег себя и свой талант
12 апреля 2025, 08:10

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская заявила, что умерший рэпер Паша Техник не берег себя и свой талант. Артистка считает, что при подобном образе жизни он не мог прожить долго. Ее процитировал журнал Voice.
Скончавшегося в Таиланде рэпера Пашу похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе 11 апреля. Простаиться с Пашей пришли, по оценке его директора Марка Яровного, порядка восьми тысяч человек. Многие фанаты музыканта плакали, провожая Техника в последний путь. Кадры с похорон, появившиеся в Сети, не смогли оставить равнодушной и Лолиту.

«Для многих он абсолютно культовый персонаж. Но не в смысле поведения, наверное, последних лет его жизни, на которое я тоже попадала в интернете, а, наверное, той музыки, которой он занимался», — призналась певица.

Лолита выразила мнение, что рэпер при подобном образе жизни не мог прожить долго. Она назвала смерть Паши «закономерным финалом» одаренного Богом человека, который не берег себя.

«Это их личный выбор, и они могут ни в грош не ставить этот талант», — обратила внимание Милявская за кулисами симфонического шоу «Авторадио. Классика. Дуэты», которое прошло в Государственном Кремлевском дворце.

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#музыкант
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«Пришлось квартиру дарить»: Агутин сделал роскошный подарок внебрачной дочери в надежде на внуков
Леонид Агутин подарил дочери Полине на 29-летие квартиру в надежде на внуков
12 апреля 2025, 07:46

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин сделал щедрый подарок своей старшей дочери Полине на ее 29-летие — квартиру. Он надеется, что это поможет ей с партнером задуматься о детях, а ему — наконец подержать внуков от Полины на руках. О своих ожиданиях Агутин рассказал журналистам «Комсомольской Правды» на дне рождения «Авторадио».
Полина является внебрачной дочкой Агутина. В 90-х годах Леонид повстречал ее маму, балерину Марию Воробьеву, и их отношения продлились около года. Однако потом пара рассталась, несмотря на рождение дочери.

Мария дала Полине свою фамилию, воспитывая девочку. При этом Агутин всегда поддерживал связь с дочкой и всячески помогал материально.

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
Внебрачная дочь, которая давно живет за границей, пока не радует отца внуками, хотя уже много лет состоит в отношениях. Агутин признался, что его это огорчает. Он с нетерпением ждет, когда станет дедушкой. Чтобы убрать возможные преграды, он решил подарить дочери жилье, веря, что это подтолкнет ее к важному шагу.

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

«Мы скоро увидимся. Обычно дарю то, что она скажет. В этот раз пришлось квартиру дарить. Я спросил: «Когда вы мне дадите уже этого (наследника)? Вы же живете вместе!» Они семь лет уже. Не кажется вам, что пора бы уже?», — говорил Агутин.
В ответ на это Полина шутливо сказала: «Да мы бы с удовольствием, нам жить-то негде!»

И, как результат, отец решил сделать шикарный праздничный подарок.

Кстати, день рождения Полины прошел еще месяц назад, но тогда у Агутина не вышло лично поздравить дочь.

Дочка Леонида Агутин Полина (Фото: Instagram* @agutinleonid)

«Поленька, доченька моя старшая! Первое моё отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с Днём Твоего Рождения! Пусть сбываются твои грандиозные планы так же, как всегда, то есть так, как я обычно даже и не представляю! Ну и здоровья с любовью тебе навалом! И твоим и нашим близким, конечно! Люблю и очень скучаю!», — писал он несколько недель назад в личных соцсетях.
Жизнь Полины проходит далеко от Москвы. Она побывала в разных странах Европы во время взросления: жила и в Испании, и во Франции. Сейчас она, предположительно, обосновалась в Лондоне.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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