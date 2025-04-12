«Пусть пробуют»: Пресняков и Подольская помогут сыновьям стать артистами

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В июне певец Владимир Пресняков и исполнительница Наталья Подольская отметят 20-ю годовщину со дня свадьбы. В честь знаменательной даты супруги решили устроить грандиозный пир, сообщило издание Starhit.
Артист рассказал о грядущем торжестве.
Подольская рассказала, что они с супругом давно стали одним целым, у пары много общего в мимике, жестах.
По словам артистки, сейчас она может с уверенностью сказать, что «апомнишей» и правда много. Еще Подольская отметила, что муж помог развить ей женские качества и «приумножил чувство доброты».
Кстати, супруги хотят, чтобы сыновья пошли по их стопам.
Если певец поймет, что мальчикам не хватает таланта или им трудно, то все равно поддержит их стремления, уточнил Пресняков.
Читайте также:
Выяснилось, кто заменит Соню Егорову в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
«Триггерит, когда артисты начинают творить чудеса»: Анна Хилькевич прокомментировала уход Асмус из «Склифа»
«Абсолютно культовый персонаж»: Лолита Милявская высказалась о Паше Технике
«В этом году наша годовщина, хотим снова устроить такой же праздник: белое платье, белый костюм и обязательно торт в виде колеса. Дата действительно особенная, так что, конечно, хочется отпраздновать», — признался Пресняков.
Подольская рассказала, что они с супругом давно стали одним целым, у пары много общего в мимике, жестах.
«Много одинаковых фразочек. Сейчас мне вспомнилось не конкретное выражение, а скорее момент, когда мы только начали встречаться. Я вливалась в его компанию, а там постоянно звучало: «А помнишь, а помнишь?..» Слушала все эти истории и думала, что когда-нибудь наступит момент, когда у нас будет столько же своих «апомнишей» — я так их называю», — поделилась супруга Преснякова.
По словам артистки, сейчас она может с уверенностью сказать, что «апомнишей» и правда много. Еще Подольская отметила, что муж помог развить ей женские качества и «приумножил чувство доброты».
Кстати, супруги хотят, чтобы сыновья пошли по их стопам.
«Если Тема или Ваня, когда вырастут, подойдут ко мне и скажут, что хотят стать артистами, я буду рад и счастлив. Главное, чтобы они занимались этим с пониманием, профессионально, от души, а не ради денег или количества публики на концертах. Пусть пробуют», — добавил Пресняков.
Если певец поймет, что мальчикам не хватает таланта или им трудно, то все равно поддержит их стремления, уточнил Пресняков.
Читайте также:
Выяснилось, кто заменит Соню Егорову в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
«Триггерит, когда артисты начинают творить чудеса»: Анна Хилькевич прокомментировала уход Асмус из «Склифа»
«Абсолютно культовый персонаж»: Лолита Милявская высказалась о Паше Технике
Ольга Енгалычева