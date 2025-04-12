Выяснилось, кто заменит Соню Егорову в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Соня Егорова (Фото: Телеграм @egorovasonya)
В крайнем выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Соня Егорова потрясла публику, когда объявила, что покидает проект. Ведьма сама приняла это решение.
В проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» собрались лучшие участники прошедших сезонов, так что напряжение между ними возросло огромное. Победительница «Экстрасенсы. Реванш» Соня Егорова не смогла справиться с давлением на шоу.
Публика все время голосовала за других экстрасенсов, а ведьму не оценивали по достоинству. Получив за пройденное испытание лишь 5 баллов в зрительском голосовании, она приняла решение покинуть проект.
По словам ведьмы, он ощущает, что ей необходимо перешагнуть этот порог.
Сразу после ухода Сони участники проекта начали обсуждать, кто же придет на место ведьмы. Виктория Райдос предположила, что к экстрасенсам может присоединиться победитель 18 сезона Константин Гецати. Против этого сразу выступил Александр Шепс, отметив, что подобное было бы «неуважением» к Егоровой.
Максим Левин выдвинул собственную версию — он предложил вернуть на проект Мэрилин Керро, с которой старший Шепс раньше встречался. Прозвучали и другие имена: Марьяна Романова, Елена Голунова, Тимофей Руденко, Надежда Шевченко и Дмитрий Волхов.
Но никто из экстрасенсов не был близок к правде. Выяснилось, что одним из «сильнейших» станет участник 19 сезона «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов, сообщило издание Starhit. Он неоднократно приходил в проект попытать свое счастье, однако это ему пока что так и не удалось. Котов также снимался в первом и втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш».
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Публика все время голосовала за других экстрасенсов, а ведьму не оценивали по достоинству. Получив за пройденное испытание лишь 5 баллов в зрительском голосовании, она приняла решение покинуть проект.
«У меня есть мысль, она со мной жила недели две, чтобы не соврать. Я подумала вот о чем: хочу покинуть проект по собственному желанию», — вдруг призналась Егорова.
По словам ведьмы, он ощущает, что ей необходимо перешагнуть этот порог.
«Уйти в тень и продолжать помогать людям не публично, не в рамках шоу», — уточнила Егорова.
Сразу после ухода Сони участники проекта начали обсуждать, кто же придет на место ведьмы. Виктория Райдос предположила, что к экстрасенсам может присоединиться победитель 18 сезона Константин Гецати. Против этого сразу выступил Александр Шепс, отметив, что подобное было бы «неуважением» к Егоровой.
Максим Левин выдвинул собственную версию — он предложил вернуть на проект Мэрилин Керро, с которой старший Шепс раньше встречался. Прозвучали и другие имена: Марьяна Романова, Елена Голунова, Тимофей Руденко, Надежда Шевченко и Дмитрий Волхов.
Но никто из экстрасенсов не был близок к правде. Выяснилось, что одним из «сильнейших» станет участник 19 сезона «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов, сообщило издание Starhit. Он неоднократно приходил в проект попытать свое счастье, однако это ему пока что так и не удалось. Котов также снимался в первом и втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш».
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Ольга Енгалычева