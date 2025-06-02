Перис Хилтон отреагировала на обвинения в холодном отношении к дочери
Пэрис Хилтон отреагировала на обвинения в показной заботе и неравной любви к своим детям. Критика возникла после публикации семейных фотографий, где она чаще появляется с сыном Фениксом, чем с дочерью Лондон. В новом посте звезда поделилась размышлениями о материнстве.
«Став мамой, я запустила свои бренды и начала творить на своих условиях, все изменилось. Я перестала притворяться и приняла настоящую себя», — написала 44-летняя певица.Под старым видео подписчики также отмечали, что годовалая девочка выглядела незаинтересованной, когда ее мама показывала коллекцию сумок. Тогда и появились домыслы об их «отстраненных» отношениях.
Напомним, Пэрис Хилтон и Картер Реум воспитывают двоих детей, рожденных от суррогатных матерей: Феникса и Лондон.
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