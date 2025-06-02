Перис Хилтон отреагировала на обвинения в холодном отношении к дочери

02 июня 2025, 12:36

Пэрис Хилтон (Фото: Инстаграм*/parishilton)

Пэрис Хилтон отреагировала на обвинения в показной заботе и неравной любви к своим детям. Критика возникла после публикации семейных фотографий, где она чаще появляется с сыном Фениксом, чем с дочерью Лондон. В новом посте звезда поделилась размышлениями о материнстве.







«Став мамой, я запустила свои бренды и начала творить на своих условиях, все изменилось. Я перестала притворяться и приняла настоящую себя», — написала 44-летняя певица.