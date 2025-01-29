Пэрис Хилтон впервые вышла в свет с рождёнными от суррогатной матери детьми

Пэрис Хилтон с детьми (фото: соцсети)
Актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла в свет детьми, рождёнными от суррогатной матери. С малышами Фениксом и Лондоном она появилась на благотворительном вечере Young Hearts Friend Fest.
Хилтон серьёзно отнеслась к дресс-коду. Дочь она одела в нежно-розовое платье, а сына – в голубой костюм. В эти же цвета была одета она сама, её сестра Ники и её дети – восьмилетняя Лили-Грейс, семилетний Тедди и четырёхлетний Чейзен.
Пэрис Хилтон воспитывает двоих детей, родившихся от суррогатной матери. Знаменитость побоялась вынашивать и рожать детей сама из-за мучающих её панических атак. Публика узнала о появлении детей у звезды уже после их рождения.
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