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Пэрис Хилтон впервые вышла в свет с рождёнными от суррогатной матери детьми

Пэрис Хилтон с детьми (фото: соцсети)

Пэрис Хилтон с детьми (фото: соцсети)

Актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла в свет детьми, рождёнными от суррогатной матери. С малышами Фениксом и Лондоном она появилась на благотворительном вечере Young Hearts Friend Fest.


Хилтон серьёзно отнеслась к дресс-коду. Дочь она одела в нежно-розовое платье, а сына – в голубой костюм. В эти же цвета была одета она сама, её сестра Ники и её дети – восьмилетняя Лили-Грейс, семилетний Тедди и четырёхлетний Чейзен.

Пэрис Хилтон воспитывает двоих детей, родившихся от суррогатной матери. Знаменитость побоялась вынашивать и рожать детей сама из-за мучающих её панических атак. Публика узнала о появлении детей у звезды уже после их рождения.

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