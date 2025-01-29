Внучка Елизаветы II родила второго ребёнка весом 2 кг раньше срока

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци (фото: соцсети)
«На прошлой неделе в нашей жизни появилась малышка Афина. Она крошечная и абсолютно идеальная. Мы все уже без ума от неё», – написал муж принцессы в своём личном блоге.
Ребёнок родился намного раньше срока, весом два килограмма, отмечает инсайдер.
Старшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци в июле 2020 года. В день свадьбы на девушке было винтажное платье Елизаветы II, которое бывшая королева Великобритании несколько раз надевала для выхода в свет в 1960-х
В сентябре 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Сиенной Элизабет Мапелли-Моцци.
Читайте также:
Звезды «Битвы экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков сообщили о рождении первенца
«Малыш, мы ждали тебя и планировали»: Ида Галич станет мамой во второй раз
Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни