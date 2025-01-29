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Внучка Елизаветы II родила второго ребёнка весом 2 кг раньше срока

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци (фото: соцсети)

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци (фото: соцсети)

Внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, родила ребёнка весом два килограмма раньше срока. Об этом пишет издание Daily Star.
Отмечается, что у принцессы Беатрис и её супруга Эдоардо Мапелли-Моцци родился второй ребёнок. Девушку назвали в честь богини – Афина Элизабет Роуз.

«На прошлой неделе в нашей жизни появилась малышка Афина. Она крошечная и абсолютно идеальная. Мы все уже без ума от неё», – написал муж принцессы в своём личном блоге.


Ребёнок родился намного раньше срока, весом два килограмма, отмечает инсайдер.

Старшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци в июле 2020 года. В день свадьбы на девушке было винтажное платье Елизаветы II, которое бывшая королева Великобритании несколько раз надевала для выхода в свет в 1960-х

В сентябре 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Сиенной Элизабет Мапелли-Моцци.

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#ребёнок
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#шоу-бизнес
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Пэрис Хилтон впервые вышла в свет с рождёнными от суррогатной матери детьми
29 января 2025, 18:52

Пэрис Хилтон с детьми (фото: соцсети)

Актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла в свет детьми, рождёнными от суррогатной матери. С малышами Фениксом и Лондоном она появилась на благотворительном вечере Young Hearts Friend Fest.
Хилтон серьёзно отнеслась к дресс-коду. Дочь она одела в нежно-розовое платье, а сына – в голубой костюм. В эти же цвета была одета она сама, её сестра Ники и её дети – восьмилетняя Лили-Грейс, семилетний Тедди и четырёхлетний Чейзен.

Пэрис Хилтон воспитывает двоих детей, родившихся от суррогатной матери. Знаменитость побоялась вынашивать и рожать детей сама из-за мучающих её панических атак. Публика узнала о появлении детей у звезды уже после их рождения.

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#дети
#звёзды
#шоу-бизнес
#фестиваль
#сша
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Объявил бойкот Седоковой, отправил фанатку в тюрьму и крутил роман с Бабкиной: голая правда об Александре Розенбауме
29 января 2025, 18:39

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)

Широкую славу артист Александр Розенбаум получил в 80-х годах, когда его песни звучали из каждого магнитофона. В то время общественности пришлось гадать, кто этот человек: коренной одессит, экс-уголовник или ленинградский музыкант. Артисту долгий период времени приходилось доказывать, что он не только певец блатного жанра, ведь в его репертуаре сочетались фольклор, бардовские песни и даже рок.
Имя Розенбаума в светкой хронике можно увидеть не так часто. Артист редко становится участником скандалов, и количество выступлений у него за годы поубавилось.

Медик и артист

Розенбаум — не только талантливый исполнитель, но и врач. Он появился на свет в семье студентов медицинского вуза, что, скорее всего, сказалось на его тяге к изучению этой непростой науки. Еще школьником маленький Саша проявил способности к музыке, учился игре на гитаре. Кроме того, мальчик преуспевал и в боксе.

Розенбаум успешно закончил медицинский вуз и стал врачом-терапевтом. Он шесть лет трудился на скорой, прежде чем отдать предпочтение музыкальной карьере. Сначала Александр выступал в маленьких залах и даже смог выпустить свою пластинку. Чуть позже песни Розенбаума стали так популярны, что он стал участником «Песни года» и обладателем «Золотого граммофона».

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)

Брак и слухи о романах

Впервые певец заключил брак еще во время студенчества. Его женой стала Елена Савшинская, она подарила ему дочку Анну. Избранница музыканта трудилась в клинике рентгенологом, сам Александр специализировался на реаниматологии и анестезиологии.

Артист рассказывал, что он не мог уделять дочке достаточное количество времени из-за работы. Наверстать упущенное удалось, когда дочка повзрослела и родила ему четырех внуков — Дэвида, Александра, Андрея и Виктора. Сейчас музыкант старается проводить досуг с родными.

«Дочку я редко видел. Работа такая, к сожалению. Вот эта рекламная история, когда красиво одетые мама и папа сидят с красивыми детьми за красивым столом. Хочешь это повторить в жизни, но получается не очень хорошо. В нашей работе все сложно, но без нее я не живу. Я хороший папа и дедушка, но не сумасшедший», — делился Розенбаум.

Однако в семье были и другие проблемы. Долгое время ходили слухи о его романах с поклонницами и коллегами из музыкальной сферы. Однажды артистка Надежда Бабкина рассказала, что она якобы вложила огромное количество сил в продвижение карьеры Розенбаума, но их связывали не только рабочие отношения.

«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались», — отмечала Бабкина.

Порой журналисты вспоминают, что и Александр во время интервью уходил от ответа про возможные отношения с Бабкиной. Как подчеркивал музыкант, они общались с большой симпатией, но подробности он раскрывать отказывался.

«Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу. Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы в камеру?», — обращал внимание исполнитель.

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)

Одержимая поклонница и тюрьма


В начале нулевых ходили слухи о том, что у Розенбаума появилась любовница. Только музыканту было не до смеха: одержимая им фанатка распускала сплетни, постоянно скандалила и даже шантажировала. В итоге российский суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. При этом поклоннице было больше 50 лет.

Наталья Вострикова обожала музыку Розенбаума. Познакомиться со своим кумиром лично у нее получилось, когда он выступал перед моряками. 13 лет она посещала все его концерты, намекая журналистам на их бурный роман.

«Мы с ним дружили, и были периоды, когда, так скажу не просто дружили. Мы ведь взрослые люди, это все вполне естественно. И никто никаких претензий друг к другу не имел. Я старалась ему во всем помогать, он эту помощь принимал», — делилась Наталья.

В один момент исполнитель решил прервать с ней общение и перестал отвечать на сообщения. На нервной почве поклоннице даже удалили щитовидную железу. Потом она стала преследовать Розенбаума и звонила кумиру по ночам.

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Из-за этого Александр отменил одно из своих выступлений. Одержимая фанатка старалась доказать всем свою правоту, угрожая поделиться некими откровенными снимками. В обмен на свое молчание Наталья требовала 10 тысяч долларов на лечение зубов, а еще миллион для оплаты долгов. Поклонница отмечала, что сам Розенбаум предложил ей деньги.

Все это привело к статье о «Вымогательстве». После выхода из колонии выяснилось, что Наталья не сильно успокоилась. Она была готова поделиться с общественностью историей своей «разбитой» любви. Тюрьма якобы исцелила ее от «больных» чувств, но затаенная обида осталась.

Анна Седакова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

«Можно быть красивой, но спеть нужно было лучше»

Недавно Александр Розенбаум снова оказался участником скандала. После смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы общественность начала бурно обсуждать личную жизнь певицы и обвинять ее во всех грехах. Седокова решила принять участие в шоу «Три аккорда» и исполнила на сцене песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Некоторым зрителям не пришелся по нраву выход звезды на сцену. Члены жюри тоже не остались в восторге, хотя они и пытались смягчить удар.

«Вы красивая. Почему ж, можно быть красивой, но спеть нужно было, конечно, лучше», — высказался Александр Розенбаум.

Высказывание музыканта и других коллег по сцене, в том числе Сергея Трофимова и Михаила Шафутинского, публика расценила как бойкот.

«Она явно надеялась на похвалу, но получила только вежливые замечания», — высказывались зрители.

Утрата родного человека

На 50 году жизни ушел из жизни младший брат артиста Владимир, страдавший от цирроза печени. Розенбаум рассказывал, что он до последнего верил, что лечение поможет его родному человеку, однако болезнь победила. Трагедия отразилась на внешнем виде Александра — певец похудел на 10 килограмм.

«Для меня это была тяжелейшая потеря. Оставались родители. Я всю жизнь думал: «Если со мной что-то случится, так есть младший брат, который будет им помогать». Я-то езжу все время, восемь месяцев в году отсутствую. Мама и папа люди пожилые, я уж не говорю о детях… А тут он раз и свалил раньше всех. Нехорошо получилось», — делился Розенбаум.

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)

Слухи об онкологии

В 2018 году журналисты начали говорить о том, что музыкант будто бы болен раком. Случилось это из-за откровения певца Иосифа Кобзона в программе «Пусть говорят». Он рассказывал гостям студии об онкоклинике, которая якобы оказывала Александру услуги.

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В 2019 году общественность вновь заговорила о раке музыканта. В начале осени Александру сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. Сам Розенбаум отмечал, что операция была плановой.

Новая волна обсуждения нахлынула после появления совместного снимка исполнителя с Ларисой Долиной. На фоне певицы Розенбаум выглядел исхудавшим и захворавшим.

Сам Александр шутил по поводу сплетен о своем раке, демонстрируя прекрасное настроение и полноту сил на концертах и светских мероприятиях.

«Ну что, ребята, посмотрите, как я осунулся, как мне тяжело, как я борюсь с раком мозга. И вообще не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110? Я не въезжаю», — шутил музыкант.

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#статьи
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Авраам Руссо раскрыл правду об отношениях с Орбакайте и объяснил причину ее отказа петь с ним на одной сцене
Авраам Руссо: я не понимаю почему Орбакайте отказалась петь со мной
29 января 2025, 18:37

Дмитрий Кравченко и Авраам Руссо (Фото: скрин-шот подкаста, 2024 г.)

Звезды российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте побывали на свадьбе в Большом яблоке. Они стали гостями и хедлайнерами еврейской свадьбы в Нью-Йорке.
Российский эстрадный певец Авраам Руссо в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал про первые два хита с Кристиной Орбакайте.

«Она работала тогда с Виктором Дробышем. Он приехал из Финляндии и предлагал свои песни. Алла Пугачева его отправила к дочери. Потом он увидел меня, оценил и предложил спеть "Любовь, которой больше нет" — очень непростая песня, красивая, с большим диапазоном. Потом второй хит бабахнули "Просто любить тебя". Гастроли были огромные, лучшие сборы в истории, заказы на новый год», — поделился певец.

Он добавил, что не так давно в Дубае Кристина Орбакайте отказалась с ним выступать, о чем лично ему не сообщила.

«Ну и слава богу. Я что сделал для нее плохого? Я всегда к ней хорошо относился, с любовью. Я не понимаю, почему она не хотела со мной петь в Дубае. Я договорился отдельно. И она почему-то отказалась. Я ее политику не знаю, может, ей так выгодно. Может, ее карьера будет так лучше. Но мне без проблем. Мой хлеб не от нее. У нее свой путь, у меня свой. Сейчас ситуация в мире и России изменилась, как и политическая ситуация. Есть желанные гости, есть нежеланные. Я люблю Россию и против подлости никогда не сделаю. А кто-то взял свой путь. Самурай идет своим путем, а я иду своим», — сказал Руссо в разговоре с поэтом Дмитрием Кравченко.

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«В бабкином балахоне на Мальдивах»: Водонаева высмеяла стиль Анны Семенович
Алёна Водонаева не одобрила стиль одежды певицы Анны Семенович
29 января 2025, 18:29

Анна Семенович Денис Шреер (Фото: соцсети)

Звезда «Дома-2» Алёна Водонаева всегда была острой на язык и не щадила никого из знаменитостей, коллег по шоу-бизнесу и даже друзей. В последнее время от острой на язык дамы всё чаще достаётся певице Анне Семенович.
В своём телегрм-канале она делает репосты фотографий и видеозаписей поп-дивы, сопровождая их то восторженными, то ядовитыми комментариями.

«Я язва, могу быть грубой», — признаётся сама Алена.

Семенович сейчас отдыхает на жарком курорте вместе со своим бойфрендом Денисом Шреером. Автор книги «Голая» признаётся, что симпатизирует экс-солстке группы «Блестящие» и искренне умиляется, глядя на их совместные фото с возлюбленным. Больше всего Водонаевой по душе искренность Анны и её позитивное отношение к жизни.

Тем не менее, она не всегда одобряет стиль бывшей фигуристки, особенно в одежде. Обсуждая певицу, Водонаева сделала комплимент её ногам, но резко прошлась по нарядам.

«У нее красивые стройные ноги, мне нравится, когда она их открывает, а не когда она на себя наденет бабкины балахоны и скачет по Мальдивам со своей парочкой», — сказала телезвезда на шоу «Шортсы» Мариам Тилляевой.

В целом же отношение Алёны к Семенович и её спутнику позитивное.

«Мне по-доброму нравится их парочка. Они смешные», — высказалась участница шоу «Звёзды в Африке»

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#шоу
#стиль
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«Приводили менты, и лупила мать»: Михаил Лабковский рассказал неожиданную правду о себе
Психолог Лабковский: в 10 лет меня приводили домой менты, я сбегал
29 января 2025, 17:46

Дмитрий Кравченко и Михаил Лабковский (Фото: скрин-шот из подкаста, 2024 г. )

Михаил Лабковский — психолог, имя которого знают многие. Он всегда решает чужие проблемы, отвечает на чужие вопросы. Но у любого человека есть своя собственная история, которая рано или поздно выходит в свет.
Российский психолог, писатель, юрист, телеведущий Михаил Лабковский в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал историю про свое сложное детство.

«Все началась с роддома. Я запутался в пуповине, у меня началась асфиксия — голодание мозга в утробе, поэтому я заболел СДВГ. Я был просто конченый, в школе практически не учился, сбегал из дома, в 10 лет меня менты ночью домой приводили. Мама меня лупила, потому что непонятно, что за странное было поведение», — сказал он.

По его словам, его детская болезнь «собрала букет» осложнений и стала тяжелой формой.

«Я не мог предложение до конца дописать, какая там учеба. Это синдром дефицита внимания с гиперактивностью — я весь букет собрал с тяжелой формой. Это наследственное заболевание, но моя дочь имеет в легкой форме. А когда ты не можешь предложение прописать до конца — устаешь — это тяжелый вариант. Ты бросаешься то в одно, то в другое, туда-сюда», — объяснил психолог.

В подкасте Лабковский рассказал о первой детской практике, о работе в Иерусалиме и увольнении с радио. Он подчеркнул, что со многими темами не работает — например, с психиатрией.

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#подкаст
#болезни
#смерть
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«Есть те, кому нужен мужчина с деньгами, а тут оборванец и нищеброд»: Волочкова про скандального многожёнца Ивана Сухова
Волочкова возмутилась историей многоженца Ивана Сухова
29 января 2025, 17:43

Анастасия Волочкова и Дмитрий Борисов (фото: соцсети)

В студии программы «Пусть говорят» снова обсуждают скандального многожёнца Ивана Сухова, который воспитывает 30 детей от 12 женщин. Балерина Анастасия Волочкова возмутилась такими отношениями.
Звезда, послушав обсуждение скандального героя, пришла в ужас от того, что некоторые гости пытаются оправдать и защитить многожёнца.

По её словам, каждая женщина мечтает встретить мужчину, для которого она будет единственной и неповторимой. В отношениях важна любовь, чтобы не захотелось изменять своему партнёру.

В этой же ситуации такое трудно себе представить. Волочковой непонятно, что именно может побудить женщину вступить в такие отношения. Балерина привела собственный пример, отметив, что всегда была единственной у своих избранников и не могла теперь соперничества.

«Вы хотите личное счастье, но видите его в постели с другой женщиной. Изначально какие у вас были договоренности? Вас привлекло, что у него много детей. А не думали, хватит ли у него на всех времени и внимания? Сейчас есть богатые мужчины, у которых несколько жён – не понимаю, как они справляются. Но этим женщинам важно, что у спутника есть деньги. А здесь какой-то оборванец и нищеброд», – сетует Волочкова.
Напомним, что история многожёнца Ивана взволновала россиян, которые не могут понять позицию мужчины, живущего с 12 женщинами и 30 детьми, так ещё и в трёхкомнатной квартире. В студии «Пусть говорят» уже не первый раз обсуждают такие странные отношения. Была на программе и жена Анна, которая ищет мужу новых женщин на сайтах знакомств.

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#анастасия волочкова
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Детей к отцу, а сама на Мальдивы с новым возлюбленным? Почему 12-летний сын избегает Агату Муцениеце на самом деле
29 января 2025, 17:33

Агата Муцениеце, Павел прилучный и их сын Тимофей (Фото: соцсети)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгли брак несколько лет назад, но до сих пор не могут урегулировать все вопросы, касающиеся совместных детей.
Сын актеров Тимофей с августа живет с отцом и не общается с мамой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

День рождения без мамы


11 января Тимофей отмечал свой день рождения, ему исполнилось 12 лет. День рождения мальчик отпраздновал в загородном отеле вместе с папой, сестрой, Зепюр Брутян, второй женой Прилучного, и их сыном Микаэлем. Агату Муцениеце на праздник не позвали, кроме того Тимофей отписался от Агаты в соцсетях и не желает общаться даже с бабушкой, мамой Агаты.

Павел Прилучный с детьми (Фото: соцсети)

Под одним из постов Тимофея Нонна Муцениеце написала, что так и не смогла дозвониться до внука, а все их подарки вернулись обратно.

«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили. И подарки вернулись, так и не увидев тебя», — написала бабушка Нонна.
На что Тимофей ответил в комментарии: «Бабушка хайпует». Впоследствии все комментарии были удалены.

Решение суда


Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Муцениеце заявляет, что с августа она не видела своего сына. Даже после того, как суд вынес решение, ребёнок не захотел переезжать от отца. У Муцениеце имеется документ, который даёт ей право в любой момент обратиться к бывшему супругу и забрать ребёнка. Однако она не спешит предпринимать какие-либо действия.

Возможно, Агата не желает, чтобы стало известно, что Тимофей наотрез отказывается переезжать от отца к матери, так как это может повлиять на решение суда. Дело в том, что в возрасте десяти лет ребёнок уже может выражать своё мнение, и это необходимо принимать во внимание при рассмотрении дела в суде. В результате Агата может утратить право на совместное проживание с сыном.

Жизнь после развода продолжается


Петр Дранга, Агата Муцениеце и ее дочь Мия (Фото: соцсети)

Агата Муцениеце в своём блоге рассказала, что она решила отпустить ситуацию с сыном и дать ему пожить с отцом. Тем более, что у самой актрисы сейчас есть более актуальные заботы. Она полностью поглощена новым романом.

В начале осени прошлого года Аката появилась на публике с аккордеонистом Петром Дранга и совсем скоро познакомилась с его родителями. Аккордеонист в свою очередь стал вхож в семью Муцениеце и очень хорошо поладил с ее дочкой Мией.

Пара вместе встречала Новый год, а после влюбленные отправились отдыхать на Мальдивы. При этом дочь Агата оставила бывшему мужу Павлу Прилучному. Поклонники теперь гадают, вернётся ли девочка к матери или, как и её брат Тимофей, останется с отцом?

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«Все неправильно сделала Женя в своей жизни»: какие тайны Добровольской вскрыла крестная ее детей и за какие грехи расплачивается сама
29 января 2025, 17:25

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)

Актриса Екатерина Васильева была духовным наставником Евгении Добровольской и, по информации СМИ, крестной матерью ее детей. Оказалось, что Васильева была близка с Добровольской и считает, что та многое в своей жизни сделала неправильно. Подробности приводит «Радио 1».

Все сделала неправильно


По мнению Васильевой, Евгении Добровольской стоило быть мягче ради семьи.

«Все неправильно сделала Женя в своей жизни. Все неправильно. Не оттого, что она такая хорошая и сильная, и умная. Оттого, что она глупая, упрямая и гордая», — говорила она в интервью передаче «Однажды…» на НТВ.

Васильева призналась, что очень переживала за свою подругу, когда она расходилась с Михаилом Ефремовым. 79-летняя Екатерина Сергеевна считала их идеальной парой.
Евгения Добровольская (Фото: соцсети)

«Я очень страдала вместе с ней из-за того, что разрушилась пара, которая мне казалась настоящей семьей. Такой она и должна была остаться. Мне казалось, что они делают непоправимую ошибку. Очень мне жалко было, что Николаша… Николашу я очень люблю и когда разваливается семья, ребенок страдает в большей степени», — сетовала Екатерина Васильева.

Напомним, в браке с Михаилом Ефремовым Добровольская родила сына Николая, на которого переписала двухкомнатную квартиру. Известно, что молодой человек на сегодняшний день никем не работает.

В чужом глазу соринку видишь…


Тем временем сама Васильева сама наделала в жизни много ошибок, которые теперь замаливает в монастыре.

Первым мужем актрисы стал режиссёр Сергей Соловьёв, которому она часто изменяла и в итоге подала на развод. Позже она вышла замуж во второй раз за драматурга Михаила Рощина. Васильева очень любила его, но со временем страсти погасли и оба начали погуливать.

Карьера для Васильевой была всегда важнее семьи и будущих детей, поэтому она не раз делала аборты в страхе потерять желаемую роль. Однако в 1973 году она решается оставить беременность и родила сына Митю, которого через много лет заставила бросить беременную Елену Корикову и жениться на другой девушке. В итоге парень стал священником на радость известной матери. В браке у него родилось восемь детей. Рожденного внука от Кориковой Васильева так и не признала и говорить об этом не желает.
Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Визит дамы»)
Последним мужем актрисы стал художник Андрей Ларионов, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Ключ без права передачи».

Замаливает грехи в монастыре


В последние годы знаменитая актриса стала глубоко верующим человеком и ежедневно замаливает свои прошлые грехи. В 1991 году Васильева стала инокиней в Толгском монастыре и получила имя Василиса. Фактически знаменитость просто живёт при монастыре. Сама она в одном из интервью призналась, что в обители ей проще вставать каждое утро на службу, к тому же там её не допекают журналисты. Однако спустя три года приняла решение вернуться к прошлой жизни, но религия осталась в ее жизни навсегда.

Васильева очень жалеет, что пришла к Богу только в зрелом возрасте. Она призналась, что могла бы не наделать в жизни столько ошибок.

«Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось», — признавалась Васильева.

Актриса впервые после долгого отсутствия появилась на публике, чтобы проводить Добровольскую в последний путь.

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#ребёнок
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«Можно слушать только в запое и под наркозом»: Юрий Лоза резко раскритиковал Клаву Коку
Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку
29 января 2025, 17:22

Клава Кока (фото: соцсети)

Певец и композитор Юрий Лоза откровенно высказался о современной эстраде. Под горячую руку попала Клава Кока, которую музыкальный критик обвинил в неумении петь, а её популярность объяснил трендом на безвкусицу.
Музыкант категорично ответил на вопрос о возможном дуэте со звездой. Он отметил, что никогда не согласился бы с ней выступать, потому что она не умеет петь и не вытянула бы ни одной ноты в его песнях.

Также Лоза выразил недоумение по поводу того, как люди могут слушать песни Коки. По его словам, у неё нет ни одной нормальной песни, из-за чего дискография очень скудная и недостойная.

«У неё нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», – подчеркнул Лоза.
Кроме того, исполнитель предположил, что российский шоу-бизнес плетёт против него интриги. Такое предположение было выдвинуто из-за того, что песни Лозы перестали принимать на радио, отдавая предпочтение популярным поп-исполнителям.

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