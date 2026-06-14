Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась кадрами поездки с возлюбленным

14 июня 2026, 18:22

Арина Соболенко показала романтический отдых с женихом в Вене

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис (Фото: Instagram* / @arynasabalenka)

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась с подписчиками фотографиями из Вены, где провела несколько дней вместе со своим женихом, бразильским предпринимателем Георгиосом Франгулисом.





Теннисистка опубликовала серию снимков в социальных сетях, показав прогулки по живописным улицам австрийской столицы и время, проведённое в компании возлюбленного. Небольшое путешествие стало для спортсменки возможностью отдохнуть перед началом сезона на травяных кортах.





«Быстрая остановка в Вене перед тем, как я наконец потрогаю траву», — подписала публикацию Соболенко.