Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась кадрами поездки с возлюбленным
Арина Соболенко показала романтический отдых с женихом в Вене
Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась с подписчиками фотографиями из Вены, где провела несколько дней вместе со своим женихом, бразильским предпринимателем Георгиосом Франгулисом.
Теннисистка опубликовала серию снимков в социальных сетях, показав прогулки по живописным улицам австрийской столицы и время, проведённое в компании возлюбленного. Небольшое путешествие стало для спортсменки возможностью отдохнуть перед началом сезона на травяных кортах.
«Быстрая остановка в Вене перед тем, как я наконец потрогаю траву», — подписала публикацию Соболенко.Поклонники отметили тёплую атмосферу кадров и романтичное настроение пары. Для спортсменки этот отдых стал небольшой передышкой перед возвращением к насыщенному соревновательному графику.
О помолвке Арины Соболенко и Георгиоса Франгулиса стало известно этой весной. Пара предпочитает не раскрывать подробности подготовки к свадьбе, однако периодически делится совместными фотографиями и моментами из личной жизни.
Ранее теннисистка рассказывала, что будущий супруг привлёк её своими человеческими качествами. По словам Соболенко, многие черты характера Франгулиса напоминают ей её отца, которого она всегда считала примером надёжности и силы.