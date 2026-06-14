«Свобода — это тоже неплохо»: Полина Диброва высказалась о новой свадьбе

14 июня 2026, 17:37

Полина Диброва объяснила, почему не торопится замуж за Романа Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва рассказала, почему пока не спешит официально оформлять отношения с Романом Товстиком. По словам бизнесвумен, после развода с Дмитрием Дибровым она наслаждается новым этапом жизни и не считает, что свадьба должна происходить по чьему-либо графику.





В личном блоге Полина призналась, что устала от постоянных вопросов о замужестве и будущем пары. Она отметила, что подобное давление со стороны окружающих часто ставит людей в неловкое положение и не всегда является уместным.





«Когда свадьба? А за третьим пойдёте? Считаете это корректно? Я думаю, нет», — написала Диброва.

«Я всю сознательную жизнь была замужем. И знаете что? Свобода — это тоже неплохо», — призналась она.