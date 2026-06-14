«Свобода — это тоже неплохо»: Полина Диброва высказалась о новой свадьбе
Полина Диброва объяснила, почему не торопится замуж за Романа Товстика
Полина Диброва рассказала, почему пока не спешит официально оформлять отношения с Романом Товстиком. По словам бизнесвумен, после развода с Дмитрием Дибровым она наслаждается новым этапом жизни и не считает, что свадьба должна происходить по чьему-либо графику.
В личном блоге Полина призналась, что устала от постоянных вопросов о замужестве и будущем пары. Она отметила, что подобное давление со стороны окружающих часто ставит людей в неловкое положение и не всегда является уместным.
«Когда свадьба? А за третьим пойдёте? Считаете это корректно? Я думаю, нет», — написала Диброва.По словам Полины, значительную часть своей жизни она провела в браке, поэтому сейчас с удовольствием открывает для себя новый формат отношений, в котором нет спешки и обязательств.
«Я всю сознательную жизнь была замужем. И знаете что? Свобода — это тоже неплохо», — призналась она.Диброва добавила, что ей нравится сохранять лёгкость и романтику в отношениях с Романом Товстиком. По её мнению, отсутствие бытовой рутины позволяет партнёрам больше ценить друг друга, уделять внимание отношениям и не воспринимать чувства как нечто само собой разумеющееся.
Бизнесвумен подчеркнула, что сейчас полностью довольна тем, как складывается её личная жизнь, и предпочитает не строить долгосрочных планов под влиянием общественных ожиданий.