«Подарил туалетную бумагу»: Дайнеко вспомнила курьёзный поступок экс-супруга

14 июня 2026, 17:58

Виктория Дайнеко рассказала о необычном подарке от бывшего мужа на 14 февраля

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* / @victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко поделилась забавной историей из прошлого и рассказала о самом необычном подарке, который получила на День всех влюблённых от бывшего мужа Дмитрия Клеймана.





В своих социальных сетях артистка вспомнила, что однажды на 14 февраля супруг преподнёс ей туалетную бумагу с рисунками в виде сердечек. О необычном презенте Виктория рассказала с юмором, иронично назвав бывшего избранника романтиком.





«Бывший муж подарил мне туалетную бумагу на 14 февраля. Она была в сердечко. Романтик», — пошутила певица.