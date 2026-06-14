«Подарил туалетную бумагу»: Дайнеко вспомнила курьёзный поступок экс-супруга
Виктория Дайнеко рассказала о необычном подарке от бывшего мужа на 14 февраля
Певица Виктория Дайнеко поделилась забавной историей из прошлого и рассказала о самом необычном подарке, который получила на День всех влюблённых от бывшего мужа Дмитрия Клеймана.
В своих социальных сетях артистка вспомнила, что однажды на 14 февраля супруг преподнёс ей туалетную бумагу с рисунками в виде сердечек. О необычном презенте Виктория рассказала с юмором, иронично назвав бывшего избранника романтиком.
«Бывший муж подарил мне туалетную бумагу на 14 февраля. Она была в сердечко. Романтик», — пошутила певица.После развода отношения между Дайнеко и Клейманом складывались непросто. Артистка неоднократно признавалась, что у неё возникали разногласия с экс-супругом по вопросам воспитания их общей дочери Лизы.
Ранее певица рассказывала, что была недовольна тем, сколько времени бывший муж уделяет ребёнку. По словам Виктории, однажды, когда дочь заболела, между бывшими супругами возник конфликт из-за заботы о девочке.
Несмотря на непростое прошлое, сейчас Дайнеко предпочитает вспоминать некоторые моменты с улыбкой и воспринимать их как забавные истории из своей жизни.