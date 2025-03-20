Пережила два пожара и ушла от мужа: Екатерине Стриженовой 57 лет, как живет актриса и чем не угодила зрителям «Время покажет»

Екатерина Стриженова (фото: Instagram* / strizhenovae)
20 марта 2025 года известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова отмечает 57-й день рождения. Её путь к успеху не был лёгким: ранняя потеря отца, тяжёлые травмы на «Ледниковом периоде», скандалы в политическом шоу «Время покажет» и критика зрителей. Как сейчас живёт Екатерина Стриженова, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Екатерины Стриженовой
Екатерина Стриженова (в девичестве Токмань) родилась 20 марта 1968 года в Москве. Её отец был журналистом и стоял у истоков создания журнала «Студенческий меридиан», а мать преподавала русский язык иностранным студентам.
Когда Екатерине было 7 лет, её отец скончался от онкологического заболевания. Мама осталась с двумя дочерьми — Екатериной и её старшей сестрой Викторией.
Чтобы отвлечь дочь от горя, мама отдала её в детский танцевальный ансамбль «Калинка». Тогда же Екатерина начала появляться на телевидении — участвовала в детских программах «АБВГДейка» и «Весёлые нотки».
Дебют в кино и знакомство с будущим мужем
В 14 лет Екатерину пригласили на пробы фильма «Лидер» режиссёра Бориса Дурова. Она получила роль школьницы Тани Корниловой, а на съёмочной площадке познакомилась с Александром Стриженовым, который также снимался в картине.
Екатерина Стриженова (фото: Instagram* / strizhenovae)
Их роман начался не сразу: поначалу Александр не был впечатлён Екатериной.
«Потом выяснилось, что Сашина мама, увидев меня, спросила сына: "Как тебе девочка, которая будет главную роль играть?" "Не в моем вкусе", — ответил он. До сих пор ему это вспоминала» — вспоминала актриса.
Однако во время съёмок в Сочи их отношения стали теплее. В 16 лет Александр пришёл к матери Екатерины с просьбой о помолвке, но получил совет подождать до совершеннолетия.
Личная жизнь и семья Екатерины Стриженовой
В 1987 году, когда обоим было по 18 лет, Екатерина и Александр тайно обвенчались в подмосковном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Даже мама Екатерины не знала об этом, поскольку в то время такой поступок мог создать ей проблемы на работе. Через неделю состоялась официальная регистрация брака.
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Брак Екатерины и Александра Стриженовых — один из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В 2017 году они отметили жемчужную свадьбу — 30 лет совместной жизни.
В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2000-м — вторая дочь Александра. Ради воспитания детей Екатерина отказалась от нескольких крупных проектов.
«А потом с деторождением мы взяли паузу. Ведь второго ребенка нельзя рожать просто по таким соображениям, что ты уже можешь себе это позволить: есть деньги, есть возможность взять няню, образовалось свободное время между проектами… Нет, надо до этого дозреть эмоционально, почувствовать необходимость! Для этого нам понадобилось 12 лет. И родилась Александра», — рассказывал Александр.
Сейчас дочери Екатерины ведут самостоятельную жизнь. Анастасия мама троих детей: шестилетнего Паши и близнецов Александра и Георгия.
«Мы растили девочек и даже не подозревали, что мальчики — другая планета. Поэтому, какие там советы — сами учимся каждый день! Мне кажется, у нас не было столько бессонных ночей, столько хлопот и забот», — говорила ведущая.
Александра закончила университет, ранее занималась художественной гимнастикой и танцами.
Екатерина Стриженова с мужем и дочкой (фото: Instagram* / strizhenovae)
Семейные испытания Екатерины Стриженовой: два пожара и скандал с мужем
У казавшейся идеальной семьи также были трудные моменты: супруги пережили два пожара, потеряв множество вещей, которые были для них важны. В сентябре 2020 года у Екатерины умерла мама.
Были и более мелкие проблемы, например, Александру пришлось мириться с привычками жены часто болтать по телефону и быть невнимательной к деньгам, а также отпускать её на длительные тренировки «Ледникового периода», которые отрывали её от семьи на месяцы.
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Однако слухи о возможном кризисе в отношениях начали возникать не из-за съемок. В конце 90-х Екатерина решила на время съехать от мужа с дочерью. Она призналась, что решилась на этот шаг после того, как Александр не встретил её из аэропорта. Она считала, что пренебрежение не должно оставаться без последствий, особенно в отношениях с супругом. К тому же незадолго до этого она получила звонок от женщины, утверждавшей, что у неё роман с её мужем.
«Вполне возможно, что звонила какая-то сумасшедшая поклонница, а я по глупости могу разрушить семью. А когда психотерапевт узнал, что муж не поехал в аэропорт меня встречать, а ждал дома с ребенком (кстати, в тот день у нас было полно гостей — справляли Настин день рождения), он сказал: "Милая моя, ищите проблемы в себе, а не в муже!"» — делилась Екатерина.
Позднее Екатерина поняла, что все проблемы были вызваны тем, что супруги растворялись друг в друге, ведь они вместе с 14 лет и редко бывали порознь. Ситуацию поправил Александр: он стал часто приезжать к дочери с фруктами и сладким, намекая, что мама не спешит вернуться домой.
Екатерина и Александр Стриженовы (фото: Instagram* / strizhenovae)
Пара начала пересекаться на совместных эфирах «Доброго утра», и между ними вновь разгорелся роман, что привело к воссоединению семьи. И хотя слухи о разводе не утихали, более серьёзных кризисов в их отношениях уже не было.
«Наши отношения возникли как-то сами собой, и мы обрадовались этому и пустили дело на самотек. Были у этой реки извилистые, резкие повороты, опасные пороги, и мы могли друг друга потерять. Но победила любовь. И еще мудрость жены», — отметил Стриженов.
Карьера в кино и на телевидении
После школы Екатерина поступила на режиссёрский факультет Московского института культуры. В 90-е активно снималась в кино, но настоящая слава пришла к ней в 1997 году после роли в сериале «Графиня де Монсоро».
В 1997 году она начала карьеру телеведущей в программе «Доброе утро» на Первом канале, сначала в дуэте с мужем, затем самостоятельно.
В 2008 году Екатерина приняла участие в шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым. Проект стал серьёзным испытанием: во время одной из тренировок телеведущая сломала два ребра, но продолжила выступать.
Скандалы в шоу «Время покажет»
В 2014 году Екатерина стала ведущей политического ток-шоу «Время покажет». Однако зрители критиковали Стриженову за недостаточное знание политических и экономических тем, требуя убрать её из эфира.
Екатерина Стриженова (фото: Instagram* / strizhenovae)
Некоторые коллеги считали, что мягкий стиль Стриженовой не сочетался с агрессивной манерой второго ведущего шоу. В 2017 году их разделили, и Екатерина начала работать с другими соведущими.
Несмотря на волну критики, руководство Первого канала сохранило её в эфире. Более того, в том же году «Время покажет» получило премию ТЭФИ. Депутат Госдумы Вадим Манукян назвал Екатерину «символом интеллигентного поведения».
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