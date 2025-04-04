Надежда Сысоева выложила откровенные фото в мокрой майке на голое тело

Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)
Надежда Сысоева выложила в личном блоге откровенные фото в мокрой майке, едва прикрывающей тело. После разрыва с молодым бойфрендом звезда решила напомнить всем о своей красоте.
Сорокалетняя блондинка всегда любила хвастаться фигурой в блоге, но на этот раз она превзошла себя. На снимках Надежда позирует в коротких шортах и белой майке, которая намокла и облегла её формы, выделив грудь.
Фанаты тут же принялись писать комплименты, называя её красоткой и даже обещая поставить фото на заставку. Но нашлись и критики — кто-то вспомнил её неидеальный вид на шоу «Выжить в Самарканде», особенно на испытании, и ехидно подметил это в комментариях.
Жизнь Сысоевой в последнее время была полна драм. Расставшись с Сашей Стоуном после шоу «Выжить в Дубае», она до сих пор соседствует с ним в одном доме — они здороваются, но держат дистанцию.
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Фанаты тут же принялись писать комплименты, называя её красоткой и даже обещая поставить фото на заставку. Но нашлись и критики — кто-то вспомнил её неидеальный вид на шоу «Выжить в Самарканде», особенно на испытании, и ехидно подметил это в комментариях.
Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)
Жизнь Сысоевой в последнее время была полна драм. Расставшись с Сашей Стоуном после шоу «Выжить в Дубае», она до сих пор соседствует с ним в одном доме — они здороваются, но держат дистанцию.
Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)29 марта Сысоева посетила шоу «Подружки», где Катя Вяликова, Лиза Ющук, Ульяна Пылаева и Ася Резник выбирают парня для гостьи. Артистка заявила о четких требованиях к будущему бойфренду.
«Не волосатый на теле — ну спина, вот это вот всё... Бритые подмышки, но волосы на голове – густые, брови и ресницы тоже. Длинные пальцы и в целом удлиненные конечности. Симпатичное лицо, красивая улыбка, здоровые зубы и привлекательные губы. Стильный, хороший вкус во всем. Одевается модно, но адекватно», — описала она своего идеального мужчину.Читайте также:
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Мария Моисеева