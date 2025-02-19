Онкология и жизнь на чердаке: где сейчас звезда «Большой перемены» Светлана Крючкова

Светлана Крючкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова получила известность благодаря роли Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена».
Как сейчас живет советская звезда, что известно о ее здоровье и личной жизни — в материале «Радио 1».
Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. Ее отец был следователем НКВД, во время Великой Отечественной войны служил в «Смерше». Мать работала в центральном статистическом управлении Молдавской ССР. У актрисы есть старшие брат и сестра. По ее словам, родители воспитывали детей в строгости.
Примечательно, что после окончания школы Светлана не думала об актерской карьере. В 1967 году она планировала поступать на филологический факультет, а решение пойти в театральное училище девушка приняла спонтанно.
Увидев в Москве огромную очередь абитуриентов в Щепкинское театральное училище, Крючкова решила попробовать свои силы, так как экзамены там начинались гораздо раньше, чем в других учебных заведениях. В конкурсе «Щепки» Светлана дошла до четвертого тура, обойдя более 200 человек, однако после заключительного испытания ее не взяли. Артистка рассказывала, что в тот момент в ней взыграло самолюбие, поэтому она решила попробовать еще раз через год.
Вернувшись в Кишинев, Крючкова устроилась работать оператором вычислительного центра при центральном статистическом управлении Молдавской ССР. В 1968 году она вновь уехала в Москву и начала работать слесарем-сборщиком на автомобильном заводе имени Лихачева. Летом девушка возобновила попытки поступить в театральный вуз. В Щукинском училище она дошла до четвертого тура, но в итоге ее снова не взяли.
Светлана вернулась в Молдавию и год проработала старшим препаратором в Кишиневском сельскохозяйственном институте. В 1969 году Крючкова добилась желаемого и поступила в Школу-студию МХАТ. Училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Василия Маркова.
Окончив вуз в 1973 году, Светлана поступила в труппу МХАТа и служила там два года. В 1976 году по приглашению Георгия Товстоногова была принята в труппу Большого драматического театра имени Горького (БДТ, в 1992 году театру было присвоено имя Товстоногова). В БДТ Крючкова служит по сей день.
Исполнив роль Любы в спектакле Сергея Юрского «Фантазии Фарятьева», Светлана стала одной из ведущих актрис БДТ, а ее работа была отмечена премией Всероссийского театрального общества как лучшая женская роль в сезоне 1976–1977 годов.
По состоянию на 2025 год Крючкова занята в спектакле «Привидения» по пьесе Ибсена (Фру Элен Алвинг).
Дебют актрисы в кино произошел в 1971 году в ленте «Офицер запаса». Светлана Николаевна сыграла секретаршу в одном из эпизодов.
Еще будучи студенткой Школы-студии МХАТ, Крючкова снялась в роли Нелли Ледневой, ученицы вечерней школы в телефильме «Большая перемена», премьера которого состоялась в 1973 году. В одном из интервью артистка рассказывала, что попала в ленту благодаря случаю: ее тогдашний муж, Михаил Стародуб, попросил ее вернуть экземпляр сценария на «Мосфильм» (ему предлагали роль Григория Ганжи). Приехав на студию, Светлана столкнулась с режиссером Алексеем Кореневым, который сразу же пригласил ее на репетицию. После этого Коренев утвердил ее на роль, которая стала одной из визитных карточек актрисы.
После выхода этого фильма, который стал культовым, Крючкову постоянно приглашали на съемки. В 1970-е она появилась в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!», драме Виталия Мельникова «Старший сын», мелодраме Михаила Козакова «Безымянная звезда», а также сыграла главную роль в комедии «Женитьба» по одноименной пьесе Гоголя.
Актриса также сыграла в следующих фильмах и сериалах: «Утомленные солнцем», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Чучело», «Царская охота», «Старые клячи», «Похороните меня за плинтусом», «Ликвидация» и других. Всего Светлана Крючкова снялась более чем в 90 проектах.
Первым мужем актрисы стал поэт и актер Михаил Стародуб. За него Светлана вышла замуж в начале 1970-х во время учебы в Школе-студии МХАТ. Вскоре после того, как влюбленные поженились, в мужчине проснулась профессиональная ревность, так как его жена была одной из лучших студенток потока, тогда как его таковым не считали. Ы результате Михаил стал внушать Светлане, что она — полная бездарность, к тому же «страшна, как печка».
Когда Светлану утвердили на роль Нелли в «Большой перемене», а Михаил не прошел пробы на роль Ганжи, то супруг устроил жене жуткий скандал, после чего оба поняли, что развода не избежать. Брак просуществовал лишь два года.
Во второй раз Крючкова вышла замуж за советского кинооператора Юрия Векслера. Молодые люди познакомились на съемках картины «Старший сын», в 1975 году поженились и уехали в родной для мужчины Ленинград.
Светлана уволилась из МХАТа и поехала к любимому в Ленинград, даже не надеясь найти работу в каком-либо театре. Однако через два месяца сам Товстоногов пригласил артистку в БДТ.
Шесть лет Векслер и Крючкова жили в фактическом браке, а расписаться решили, узнав о беременности Светланы. Когда актриса была на пятом месяце, у её мужа случился обширный инфаркт, и медики поставили женщину перед выбором: «Решайте, кого вы будете спасать: ребенка или мужа». Но она сделала невозможное — выходила любимого и чудом смогла сохранить долгожданную беременность. В августе 1981 года у семьи родился сын Дмитрий.
С появлением мальчика на свет Светлана уже не могла отдавать всю себя заботам о супруге, который подорвал здоровье в блокаду, и Юрий начал ревновать жену к сыну.
В 1988 году отношения между ними прекратились.
Третьим супругом Светланы Крючковой стал художник и декоратор Александр Молодцов. В возрасте 40 лет артистка родила ему сына, которого назвали Александром. В программе «Судьба человека» в 2020 году артистка заявила, что она рассталась с третьим мужем, потому что их отношения «изжили себя».
У актрисы трое внуков. Старшие — Антон и Полина — живут с родителями за границей. Сын артистки Дмитрий работает звукооператором во Франции. Знаменитая бабушка общается с ними по видеосвязи.
В 2022 году у младшего сына Крючковой Александра родилась дочь. Ее назвали Надеждой.
В июне 2023 года актриса рассказала, что в 2015 году ее кот помог хозяйке обнаружить онкологическое заболевание. Недуг Крючкова заподозрила из-за того, что питомец почти не слезал с ее груди. Медики во время диагностики обнаружили у Светланы опухоль в легких.
Несмотря на тяжелый недуг, звезда справилась с ним и не утратила оптимистичный настрой на жизнь. За рубежом Крючковой удалили опухоль, назначили химиотерапию, и болезнь отступила, уйдя в ремиссию. После онкологии Светлана пересмотрела отношение к жизни и начала больше баловать себя.
74-летняя Крючкова живет в Санкт-Петербурге, куда переехала в 1975 году. Более 10 лет назад в доме, где жила артистка, обнаружили склады с ртутью. Тогда Светлану вместе с семьей выселили, а новую квартиру дали лишь спустя несколько лет.
Жилплощадь Крючкова решила отдать сыну и его возлюбленной. Сама знаменитость переехала на чердак этого же дома, откуда открывается вид на купол Исаакиевского собора. Спросив разрешения соседей, Крючкова оборудовала помещение под себя, сделала спальню, кухню и собственный кабинет.
В кино актриса не снимается уже несколько лет. Она отклоняет предложения режиссеров из-за проблем со здоровьем.
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Биография
Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. Ее отец был следователем НКВД, во время Великой Отечественной войны служил в «Смерше». Мать работала в центральном статистическом управлении Молдавской ССР. У актрисы есть старшие брат и сестра. По ее словам, родители воспитывали детей в строгости.
Примечательно, что после окончания школы Светлана не думала об актерской карьере. В 1967 году она планировала поступать на филологический факультет, а решение пойти в театральное училище девушка приняла спонтанно.
«После школы папа меня отправил в Москву к своим знакомым, потому что он считал, что каждая советская девочка, комсомолка, должна побывать в столице нашей родины», — вспоминала актриса.
Увидев в Москве огромную очередь абитуриентов в Щепкинское театральное училище, Крючкова решила попробовать свои силы, так как экзамены там начинались гораздо раньше, чем в других учебных заведениях. В конкурсе «Щепки» Светлана дошла до четвертого тура, обойдя более 200 человек, однако после заключительного испытания ее не взяли. Артистка рассказывала, что в тот момент в ней взыграло самолюбие, поэтому она решила попробовать еще раз через год.
Вернувшись в Кишинев, Крючкова устроилась работать оператором вычислительного центра при центральном статистическом управлении Молдавской ССР. В 1968 году она вновь уехала в Москву и начала работать слесарем-сборщиком на автомобильном заводе имени Лихачева. Летом девушка возобновила попытки поступить в театральный вуз. В Щукинском училище она дошла до четвертого тура, но в итоге ее снова не взяли.
Светлана вернулась в Молдавию и год проработала старшим препаратором в Кишиневском сельскохозяйственном институте. В 1969 году Крючкова добилась желаемого и поступила в Школу-студию МХАТ. Училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Василия Маркова.
Театр
Окончив вуз в 1973 году, Светлана поступила в труппу МХАТа и служила там два года. В 1976 году по приглашению Георгия Товстоногова была принята в труппу Большого драматического театра имени Горького (БДТ, в 1992 году театру было присвоено имя Товстоногова). В БДТ Крючкова служит по сей день.
Исполнив роль Любы в спектакле Сергея Юрского «Фантазии Фарятьева», Светлана стала одной из ведущих актрис БДТ, а ее работа была отмечена премией Всероссийского театрального общества как лучшая женская роль в сезоне 1976–1977 годов.
По состоянию на 2025 год Крючкова занята в спектакле «Привидения» по пьесе Ибсена (Фру Элен Алвинг).
Карьера в кино
Дебют актрисы в кино произошел в 1971 году в ленте «Офицер запаса». Светлана Николаевна сыграла секретаршу в одном из эпизодов.
Еще будучи студенткой Школы-студии МХАТ, Крючкова снялась в роли Нелли Ледневой, ученицы вечерней школы в телефильме «Большая перемена», премьера которого состоялась в 1973 году. В одном из интервью артистка рассказывала, что попала в ленту благодаря случаю: ее тогдашний муж, Михаил Стародуб, попросил ее вернуть экземпляр сценария на «Мосфильм» (ему предлагали роль Григория Ганжи). Приехав на студию, Светлана столкнулась с режиссером Алексеем Кореневым, который сразу же пригласил ее на репетицию. После этого Коренев утвердил ее на роль, которая стала одной из визитных карточек актрисы.
Светлана Крючкова (Фото: кадр из фильма «Большая перемена»)
После выхода этого фильма, который стал культовым, Крючкову постоянно приглашали на съемки. В 1970-е она появилась в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!», драме Виталия Мельникова «Старший сын», мелодраме Михаила Козакова «Безымянная звезда», а также сыграла главную роль в комедии «Женитьба» по одноименной пьесе Гоголя.
Актриса также сыграла в следующих фильмах и сериалах: «Утомленные солнцем», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Чучело», «Царская охота», «Старые клячи», «Похороните меня за плинтусом», «Ликвидация» и других. Всего Светлана Крючкова снялась более чем в 90 проектах.
Как сложилась личная жизнь Светланы Крючковой
Первым мужем актрисы стал поэт и актер Михаил Стародуб. За него Светлана вышла замуж в начале 1970-х во время учебы в Школе-студии МХАТ. Вскоре после того, как влюбленные поженились, в мужчине проснулась профессиональная ревность, так как его жена была одной из лучших студенток потока, тогда как его таковым не считали. Ы результате Михаил стал внушать Светлане, что она — полная бездарность, к тому же «страшна, как печка».
Когда Светлану утвердили на роль Нелли в «Большой перемене», а Михаил не прошел пробы на роль Ганжи, то супруг устроил жене жуткий скандал, после чего оба поняли, что развода не избежать. Брак просуществовал лишь два года.
Во второй раз Крючкова вышла замуж за советского кинооператора Юрия Векслера. Молодые люди познакомились на съемках картины «Старший сын», в 1975 году поженились и уехали в родной для мужчины Ленинград.
Светлана уволилась из МХАТа и поехала к любимому в Ленинград, даже не надеясь найти работу в каком-либо театре. Однако через два месяца сам Товстоногов пригласил артистку в БДТ.
Шесть лет Векслер и Крючкова жили в фактическом браке, а расписаться решили, узнав о беременности Светланы. Когда актриса была на пятом месяце, у её мужа случился обширный инфаркт, и медики поставили женщину перед выбором: «Решайте, кого вы будете спасать: ребенка или мужа». Но она сделала невозможное — выходила любимого и чудом смогла сохранить долгожданную беременность. В августе 1981 года у семьи родился сын Дмитрий.
С появлением мальчика на свет Светлана уже не могла отдавать всю себя заботам о супруге, который подорвал здоровье в блокаду, и Юрий начал ревновать жену к сыну.
«Когда родился Митя, а Юра только перенес уже второй инфаркт, я полностью переключилась на Митю. То есть я и о муже заботилась, но мое внутреннее внимание было на сыне - мужчины это переносят очень тяжело... Он буквально ревновал меня к сыну! А потом Юра начал жутко ревновать меня и к успеху, даже к театральным премьерам... Многим позже муж стал настаивать, чтобы мы развелись, так как он считал, что портит мне жизнь своими болезнями... И в итоге я ему уступила, и на прощанье он мне сказал, что любит (в настоящем времени) меня так, как никто не сможет любить...» — рассказала актриса в передаче «Судьба человека».
В 1988 году отношения между ними прекратились.
Третьим супругом Светланы Крючковой стал художник и декоратор Александр Молодцов. В возрасте 40 лет артистка родила ему сына, которого назвали Александром. В программе «Судьба человека» в 2020 году артистка заявила, что она рассталась с третьим мужем, потому что их отношения «изжили себя».
Светлана Крючкова с сыном Александром (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
У актрисы трое внуков. Старшие — Антон и Полина — живут с родителями за границей. Сын артистки Дмитрий работает звукооператором во Франции. Знаменитая бабушка общается с ними по видеосвязи.
«По кому я скучаю, по Антону и по Полине. Внук и внучка. Они говорят по-русски. Полина ездит на коньках, а Антон — хоккеист у нас», — рассказывала Светлана.
В 2022 году у младшего сына Крючковой Александра родилась дочь. Ее назвали Надеждой.
Онкология Светланы Крючковой
В июне 2023 года актриса рассказала, что в 2015 году ее кот помог хозяйке обнаружить онкологическое заболевание. Недуг Крючкова заподозрила из-за того, что питомец почти не слезал с ее груди. Медики во время диагностики обнаружили у Светланы опухоль в легких.
«Мне кот жизнь спас. Они же чувствуют болезнь, сразу начинают там рыться, мурчать, урчать. <...> Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять», — сообщила артистка.
Несмотря на тяжелый недуг, звезда справилась с ним и не утратила оптимистичный настрой на жизнь. За рубежом Крючковой удалили опухоль, назначили химиотерапию, и болезнь отступила, уйдя в ремиссию. После онкологии Светлана пересмотрела отношение к жизни и начала больше баловать себя.
Где сейчас Светлана Крючкова
74-летняя Крючкова живет в Санкт-Петербурге, куда переехала в 1975 году. Более 10 лет назад в доме, где жила артистка, обнаружили склады с ртутью. Тогда Светлану вместе с семьей выселили, а новую квартиру дали лишь спустя несколько лет.
Светлана Крючкова (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)
Жилплощадь Крючкова решила отдать сыну и его возлюбленной. Сама знаменитость переехала на чердак этого же дома, откуда открывается вид на купол Исаакиевского собора. Спросив разрешения соседей, Крючкова оборудовала помещение под себя, сделала спальню, кухню и собственный кабинет.
«Когда-то это был загаженный чердак, а теперь есть спальня, кабинет, кухня. Из окна виден купол Исаакиевского собора. Все приходят и говорят: „Ой, как красиво, как в Италии!“ А я отвечаю, что это не от хорошей жизни», — с горькой иронией рассказывала актриса.
В кино актриса не снимается уже несколько лет. Она отклоняет предложения режиссеров из-за проблем со здоровьем.
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Екатерина Коршунова