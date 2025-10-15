«Ждала целый год»: жена Евгения Петросяна улетела из России
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова улетела из России. Об этом она сообщила в своем Instagram*-аккаунте.
По словам знаменитости, она отправилась в поездку, о которой давно мечтала. До места назначения ей предстоит долгий путь.
«Впереди путешествие, которого я ждала целый год. У меня три самолета. Первый до Дохи, а дальше... а дальше потом расскажу. Путешествие будет, я думаю, очень крутое», — написала бизнес-леди.В соцсетях она рассказывала, что выбирает страны, где не нужно скрывать свое происхождение. Также супруга артиста заявляла, что перестала возить деньги в «агрессивную Европу».
Ранее в сети распространились слухи о разводе пары. Одной из первых на них отреагировала поэтесса, певица и подруга ведущего «Смехопанорамы» Ирина Гвоздева.