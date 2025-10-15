«Ждала целый год»: жена Евгения Петросяна улетела из России

15 октября 2025, 15:33

Жена Евгения Петросяна рассказала, что улетела из России

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм*/bruhunova)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова улетела из России. Об этом она сообщила в своем Instagram*-аккаунте.





По словам знаменитости, она отправилась в поездку, о которой давно мечтала. До места назначения ей предстоит долгий путь.

«Впереди путешествие, которого я ждала целый год. У меня три самолета. Первый до Дохи, а дальше... а дальше потом расскажу. Путешествие будет, я думаю, очень крутое», — написала бизнес-леди.