«Волнуюсь перед каждым эпизодом»: Сергей Лазарев рассказал о своих эмоциях от шоу «Ну-ка все вместе!»

10 июня 2025, 04:34

Сергей Лазарев: волнуюсь перед каждым эпизодом шоу «Ну-ка все вместе!»

Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певец Сергей Лазарев вместе с коллегой Николаем Басковым был номинирован на премию ТЭФИ. Первый день мероприятия завершился всего несколько часов назад. Там звезды получили заветную статуэтку в номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» за передачу «Ну-ка все вместе!».





Как признался Лазарев в интервью для 7Дней, он очень ответсвенно подходит к каждому выпуску программы. К тому же Сергей дает волю эмоциям перед съемками.





«Волнуюсь перед каждым эпизодом, не знаю, что ожидать. Волнуюсь за участников, чтобы они хорошо спели. Поскольку мы теперь отбираем участников на народном кастинге и сами ездим по городам, мы в ответственности за тех, кто сами и отобрали», — рассказал изданию певец.

«Всегда ругаю себя за излишнюю эмоциональность. Делаю работу над ошибками. Уверен, что в седьмом сезоне я буду спокойнее, хотя, кого я обманываю? Наверное, не получится... Но я буду стараться», — сказал Лазарев.