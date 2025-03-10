«Петросян — будет!»: Татьяна Брухунова отправила «привет» недоброжелателям артиста

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)
Евгений Петросян полностью восстановился и вернулся к работе после проблем со здоровьем, которые испытывал недавно. Его жена и директор Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова заверила, что юморист не пропустит сегодняшний концерт в подмосковном Серпухове.
В минувшие выходные народный артист России угодил в Боткинскую больницу, напоминает Voice. Изначально сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии и лежит в реанимации с сильным желудочно-кишечным кровотечением. Супруга 79-летнего сатирика опровергла данные слухи, но подтвердила, что он действительно был госпитализирован.
За два дня докторам удалось стабилизировать состояние звезды советской и российской эстрады и в буквальном смысле поставить его на ноги. А сегодня артист уже готовится выступить с концертом в Серпухове. Его жена признаётся, что для них обоих это будет очень непростой день, ведь на ней лежит вся административная работа и организация выступления.
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* Запрещённая в России социальная сеть
За два дня докторам удалось стабилизировать состояние звезды советской и российской эстрады и в буквальном смысле поставить его на ноги. А сегодня артист уже готовится выступить с концертом в Серпухове. Его жена признаётся, что для них обоих это будет очень непростой день, ведь на ней лежит вся административная работа и организация выступления.
«Сегодня будет огненный день, который перейдет в завтра. Домой я приеду, в лучшем случае, часа в три ночи. Сегодня огромный прогоночный концерт. Для тех друзей в кавычках, которые говорили, что Петросяна не будет – не правда. Петросян будет в Серпухове, всё окей», — сказала Брухунова в записанном видеообращении.Кроме того, на этой неделе семья отпразднует важное событие — сыну Евгения Петросяна и Татьяны Вагану исполнится пять лет. Мальчик родился в один день с матерью, но она признаётся, что своему дню рождения не придаёт особого значения. А вот первый маленький юбилей Вагана, названного так в честь дедушки, — большое событие. Кроме того, у пары есть ещё дочь Матильда, названная в честь великой балерины прошлого Кшесинской.
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Жена Петросяна резко отреагировала на вопрос о его госпитализации
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов