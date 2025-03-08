Жена Петросяна резко отреагировала на вопрос о его госпитализации

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о его госпитализации. Об этом пишет NEWS.ru.
Перед этим Telegram-канал 112 проинформировал, что Петросян попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Уточнялось, что звезда сцены сейчас находится в Боткинской больнице, а врачи готовят его к операции.
Представители Петросяна пока никак не прокомментировали ситуацию.
Накануне сообщалось, что певец Александр Буйнов не пришел на запись ток-шоу о произошедшем в Подмосковье ДТП 26 февраля. Исполнитель сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Теперь ему может грозить штраф или же лишение прав на управление транспортным средством.
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*Запрещен в РФ
Представители Петросяна пока никак не прокомментировали ситуацию.
Накануне сообщалось, что певец Александр Буйнов не пришел на запись ток-шоу о произошедшем в Подмосковье ДТП 26 февраля. Исполнитель сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Теперь ему может грозить штраф или же лишение прав на управление транспортным средством.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов