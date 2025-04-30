Петросян произнёс лишь одну фразу после новостей о выписке дочери из квартиры

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)
Евгений Петросян выписал 56-летнюю дочь Викторину из квартиры в Москве. Родственница юмориста косвенно подтвердила эти сведения, а сам народный артист РСФСР возмутился и произнёс лишь одну фразу.
Викторина не присутствовала на заседании суда, поскольку в настоящее время проживает в США. О выписке из квартиры она узнала от журналистов. Женщина заявила, что «вероятно, это правда», а также подтвердила, что уже давно не общается с отцом.
После этих новостей журналисты попытались связаться с Петросяном.
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После этих новостей журналисты попытались связаться с Петросяном.
«Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!», – заявил в беседе с KP.ru артист.Читайте также:
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Анастасия Чинкова