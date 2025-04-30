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Петросян произнёс лишь одну фразу после новостей о выписке дочери из квартиры

Петросян после выписки дочери из квартиры заявил, что ему все надоели
Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян выписал 56-летнюю дочь Викторину из квартиры в Москве. Родственница юмориста косвенно подтвердила эти сведения, а сам народный артист РСФСР возмутился и произнёс лишь одну фразу.
Викторина не присутствовала на заседании суда, поскольку в настоящее время проживает в США. О выписке из квартиры она узнала от журналистов. Женщина заявила, что «вероятно, это правда», а также подтвердила, что уже давно не общается с отцом.

После этих новостей журналисты попытались связаться с Петросяном.

«Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!», – заявил в беседе с KP.ru артист.
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*запрещён в РФ
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#москва
«Уже поженился»: в соцсетях пишут о третьем браке рэпера Гуфа
Поклонники рэпера Гуфа заявили, что он женился в третий раз
30 апреля 2025, 19:19

Гуф (фото: Instagram* @therealguf)

В соцсетях пишут, что рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) женился в третий раз. Избранницей артиста стала Разият Салахова, которой он сделал предложение в ноябре прошлого года.
Один из поклонников Гуфа сообщил, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с девушкой в Троицке.

«Он с новой бабехой уже поженился, знакомая их в ЗАГСе расписывала в Троицке», – написал фанат в комментариях.
При этом ни Долматов, ни Салахова официально не подтверждали заключение брака.

Напомним, что Алексей был женат дважды. Первой женой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Супруги развелись в 2014 году. После артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер заключил брак с Юлией Королевой, которая родила ему дочь Тину. В 2023 году пара рассталась.

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*запрещён в РФ
#брак
#супруги
#отношения
#блогер
#артист
#загс
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«Романтика!»: Ксения Бородина и Николай Сердюков спустились в метро
Ксения Бородина и Николай Сердюков спустились в метро из-за пробок в Москве
30 апреля 2025, 19:00

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и Николай Сердюков захотели культурно провести вечер, но по дороге в театр столкнулись с трудностями.
Накануне вечером пара отправилась на спектакль, однако по дороге возникла проблема – весь центр Москвы встал в огромную пробку. Влюблённые испугались, что могут опоздать, поэтому спустились в метро.

Ксения в личном блоге опубликовала видео из вагона поезда.

«Планы на вечер немного изменились», – сказал Николай. «Когда вся Москва "красная", мы в метро. А что? Романтика! Мы, кстати в центре зала встретились», – заявила Бородина. «Мы ближе к людям», – добавил Сердюков.
Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

В результате, пара успела на спектакль «Канарейка» в Театре Наций. Постановка посвящена последним дням жизни известной оперной певицы Марии Каллас. Главную роль исполнила актриса Сати Спивакова.

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*запрещён в РФ
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#видео
#спектакль
#пробки
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«Только что телефон вернули»: актер из «Реальных пацанов» Бежанян ответил на обвинения в экологическом преступлении
Актер Армен Бежанян заявил, что в его фирме провели обыски
30 апреля 2025, 18:33

Армен Бежанян (Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»)

Актер из «Реальных пацанов» Армен Бежанян рассказал об обысках, проведенных пермскими следователями. Бизнесмен подтвердил, что против него возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны использования недр.
Со слов Армена, утром он получил уведомление о возбуждении уголовного дела. Теперь артист собирается разобраться в том, в чем его обвиняют.

«Мне вот только что телефон вернули, все оттуда скачали. Провели обыски в бухгалтерии, изъяли документацию», — признался Бежанян Ura.ru.

Актер утверждает, что у него есть действующая лицензия на добычу недр, однако с 12 июня 2024 года ее приостановили в части песчано-гравийной смеси из-за нерестового периода. Со слов Армена, в то время его компания остановила все работы и убрала технику с участка. Из-за этого он не понимает, с чем связаны нарушения.

В 2024 году природоохранная прокуратура проводила проверку на участке, где фирма актера ведет добычу недр. Тогда Бежаняна привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 10 тысяч рублей. Армен полагает, что уголовное преследование связано с его политическими амбициями и попыткой пройти в Госдуму.

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#актёр
#штраф
#уголовное дело
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Юлия Пересильд призналась, что её полёт в космос негативно отразился на здоровье мамы: «Сложная онкология»
Пересильд призналась, что её полёт в космос негативно сказался на здоровье мамы
30 апреля 2025, 18:18

Юлия Пересильд (фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Полёт Юлии Пересильд в космос впечатлил многих. Актриса за считанные месяцы подготовилась к экспедиции и успешно справилась с задачей.
Однако родные артистки тяжело перенесли такие непростые съёмки звезды, с которых она могла не вернуться.

Пересильд в беседе с KR.ru рассказала, что её полёт очень плохо отразился на здоровье мамы.

«Через месяц после моего возвращения у моей мамы началась очень сложная онкология горла. Психосоматика. Представляешь, какой уровень напряжения!», – поделилась актриса.
Юлия отметила, что после тренировок возвращалась домой злая, подходила к холодильнику и открывала бутылку Просекко. Напряжённое состояние дочери не могла не заметить её мама, которая сильно переживала.

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Запрещал работать, дружить с незамужними и требовал горячий плотный завтрак: из-за чего распался брак Михаила Галустяна?
30 апреля 2025, 18:17

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Михаил Галустян и Виктория Штефанец считались одной из самых крепких и верных пар отечественного шоу-бизнеса. Пара состояла в браке 18 лет. Однако 30 апреля сообщила о разрыве, отметив, что развод — это не конец, а лишь новый этап в жизни. Развитие отношений Михаила и Виктории, недовольство родителей и запреты юмориста — в материале «Радио 1».

Начало отношений и первые трудности

Виктория Штефанец родилась в Сочи. Родители девушки по национальности молдаване. Они переехали из Кишинева на Кубань в 1970-х.

Виктория встретила своего будущего мужа еще в юности. В 2003-м она зашла с подругами в один из краснодарских ночных клубов, где оказался уже широко известный КВНщик Михаил (Ншан) Галустян, звезда популярной тогда команды «Утомленные солнцем».

Семнадцатилетняя девушка, студентка Кубанского университета, сразу же приглянулась юмористу. Однако Виктория Михаила не узнала. Осознала только, что Галустян — какой-то популярный парень из телевизора. Она дала молодому человеку свои контакты.

Юморист решил непременно завоевать внимание неприступной девушки. Галустян красиво ухаживал за Викторией: делал красивые подарки, водил на свидания в лучшие кафе и рестораны. Сначала отношения влюбленных развивались на расстоянии. Михаил и Виктория все время созванивались, но у девушки было ощущение, что все это больше по-дружески. Юморист не спешил переходить на следующую ступень.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


Спустя несколько месяцев после знакомства Галустян попал в аварию и сломал ноги. Виктория поехала к любимому в Сочи, чтобы ухаживать за ним. Такой поступок Михаил оценил, но виду сначала не подал. После выздоровления он должен был приехать к девушке, но потом внезапно сообщил, что не знает, получится ли. Сердце Виктории, которая тогда уже призналась ему в любви, было почти разбито. Потом Галустян внезапно позвонил и сказал, что все же приедет. После этого отношения пары, наконец, наладились.

Кстати, поначалу отец Виктории не принимал Михаила, хотел выдать дочь за молдаванина. А вот родители Галустяна планировали подыскать избранницу среди армян. Однако юмористу удалось переубедить родных.

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Пышная свадьба и новый кризис в отношениях

Молодые решили пожениться 7 июля 2007 года.

Михаил взял на себя все расходы по проведению торжества. Свадьбу сыграли в Сочи. Там пара сняла красивый ресторан Дельфин в Адлере, большой лимузин, белоснежную прогулочную яхту.

На праздник пришли полтысячи человек — друзья и родственники влюбленных, коллеги Михаила по творческому цеху.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


К слову, свадьбу отмечали два дня. Однако из-за огромной нагруженности жениха второй день отпраздновали лишь в сентябре. На мероприятие молодые и гости пришли в алой одежде.

Однако после свадьбы Галустян вдруг стал терять интерес к семейной жизни.

«В какой-то момент мне даже показалось, что в отношениях потеряна цель. Да, мы полюбили друг друга. Да, стали жить вместе. Купили квартиру... А дальше что? Нам нужно было какое-то приключение, встряска», — откровенничал юморист.

Таким приключением стал ребенок.

У пары есть две дочки. Эстелла родилась 25 августа 2010 года, а Элина появилась 16 февраля 2012-го. Михаил прививает девочкам любовь к армянской культуре, учит азам родного языка, амшенскому диалекту.

Запреты Галустяна

Юморист делился, что держит супругу в ежовых рукавицах, и не позволяет ей всяких «вольностей».

Так, Михаил серьезно ограничил круг общения любимой, запретив ей общение и отдых с незамужними подругами. Однако Штефанец это не расстраивало.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) с дочками (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


«Мне это очень приятно. Это значит, что я своему мужу небезразлична», — отмечала Виктория.

Юморист также придирчиво отбирал тех дам, с кем жене можно общаться, а с кем — не следует.

«У меня очень хорошо развита интуиция, она меня еще ни разу не подводила. Поэтому иногда говорю Вике: «Это плохая девочка, не дружи с ней», — уточнил артист в беседе с «7 дней».

Особые правила были у юмориста и в быту. Так, для Михаила обязательным было наличие в доме свежего хлеба и горячий плотный завтрак, во сколько бы он ни встал.

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Карьера Виктории

Супруга Галустяна с отличием окончила вуз по бухгалтерской специальности. Однако по профессии она не работала. Михаил запрещал.

«Не хочу, чтоб жена моя уставшая с работы домой приходила, чтоб там на нее начальник кричал. И вообще. Я что, домой мало денег приношу?», — отмечал Галустян в интервью Надежде Стрелец.

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


Какое-то время Виктория предпринимала попытки стать профессиональным диджеем, училась ремеслу у знаменитого музыканта Грува. Но муж опять-таки резко высказался против такой деятельности, предполагающей частые гастроли и постоянное отсутствие дома. Тогда девушка бросила диджеинг.

Потом Виктория удаленно работала психологом, трудилась она под псевдонимом. Также Виктория является сооснователем бренда купальников и салона красоты.

Неожиданный развод

Накануне Михаил Галустян сообщил о завершении своего брака с супругой Викторией. Он поделился, что процесс проходил спокойно и без конфликтов. Со слов артиста, раздельный путь они избрали еще год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


Сообщая о происходящем, комик добавил, что чувствует благодарность за прожитые совместно годы и желает своей бывшей супруге счастья.

«Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте <...> Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас, и уважает наше решение», — добавил юморист.

Перед публикацией заявления Виктория выложила пост, который отражает ее переживания.

«В мире, где так много информации и событий, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — написала она.

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