Петросян произнёс лишь одну фразу после новостей о выписке дочери из квартиры

Михаил Галустян и Виктория Штефанец считались одной из самых крепких и верных пар отечественного шоу-бизнеса. Пара состояла в браке 18 лет. Однако 30 апреля сообщила о разрыве, отметив, что развод — это не конец, а лишь новый этап в жизни. Развитие отношений Михаила и Виктории, недовольство родителей и запреты юмориста — в материале «Радио 1».