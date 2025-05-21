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«Петя стал очень набожным»: Муцениеце и Дранга планируют обвенчаться

Kp.ru: актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга хотят обвенчаться
Агата Муцениеце, Пётр Дранга и дочь Агаты Мия (Фото: Instagram*, @agataagata

Агата Муцениеце, Пётр Дранга и дочь Агаты Мия (Фото: Instagram*, @agataagata

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга собираются не только зарегистрировать брак, но и обвенчаться.
Как рассказали Kp.ru звёзды «Закрытой школы», на венчании настаивает именно Дранга, сейчас он даже не живёт с Агатой, хотя проводит много времени и с ней, с её дочерью Мией. Девочка нашла общий язык с будущим супругом мамы.
«В последние годы Петя стал очень набожным, сказал друзьям, что хочет летом обвенчаться с Агатой. Ему 41 год, для него это первый брак, он очень хочет детей», — рассказал инсайдер.
Он добавил: Пётр прилично зарабатывает — около миллиона рублей за конферанс.

Напомним, что Муцениеце сообщила о предложении руки и сердца на майские праздники. Однако, как рассказали люди из её окружения, Дранга звал её замуж ещё в конце февраля. Сейчас пара активно готовится к свадьбе, артисты не делятся подробностями с поклонниками.

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*запрещён в РФ.
#брак
#майские праздники
#звёзды
#люди
Яна Рудковская платит за отель на Мальдивах больше 500 тыс. рублей за ночь
21 мая 2025, 14:42

Яна Рудковская (Фото: Инстаграм* @rudkovskayaofficial)

Продюсер Яна Рудковская отдает за отель на Мальдивах больше 500 тысяч рублей за ночь, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Супруга фигуриста Евгения Плющенко решила устроить себе и своим родным шикарный отдых. Как отмечала сама Рудковская, ее семья арендовала целых две элитные виллы на Мальдивах, за каждую из которых необходимо платить минимум 268 тысяч рублей за сутки. Получается, общая сумма — 536 тысяч на всех наследников, бабушку и няню.

Яна уже показала роскошные условия проживания: огромные комнаты, экзотические пейзажи и отличный сервис.

До этого Рудковская опубликовала фотографии с пляжа. Пользователи соцсетей высмеяли продюсера из-за обилия фотошопа на снимках с отдыха. Жена Евгения Плющенко поделилась фотографией, на которой позировала в черном слитном купальнике люксового бренда Chanel. Дополнили образ Яны массивные солнцезащитные очки и небольшая белая сумка.

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Арай Чобанян раскрыл сроки развода с Ириной Пинчук
Блогеры Пинчук и Чобанян разведутся в ближайшие два месяца
21 мая 2025, 14:33

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Арай Чобанян прокомментировал развод с Ириной Пинчук после громкого скандала. Накануне, 20 мая, он сообщил, что брак будет расторгнут в ближайшие два или три месяца. Новые подробности их отношений появились после публикации в Instagram*.
Супруги избегали публичных заявлений по этому поводу — Чобанян старательно обходил тему расставания стороной, а Пинчук вовсе исчезла из соцсетей.

Кроме того, блогер рассказал, что его бывшая тяжело переживает разрыв. Последний год она сидит на антидепрессантах из-за эмоциональной нестабильности.

Напомним, Ирина подала на развод после того, как увидела в телефоне Арая переписки с другими женщинами. Однако факт измены тот отрицает.

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#супруги
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#звёзды
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Угрозы для любимого сына: Роза Сябитова запретила сыну жениться
Продюсер Дворцов: Сябитова не отпускает сына из-за неудач в личной жизни
21 мая 2025, 14:22

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Главная сваха страны Роза Сябитова должна построить свою личную жизнь и отпустить сына. Известный продюсер Сергей Дворцов заявил, что телеведущая не дает сыну жениться, потому что сама одинока.
Дворцов, который уже был сватом в программе «Давай поженимся!», утверждает, что сын Денис является для Сябитовой поддержкой и опорой. По его мнению, наследник звезды выполняет в отношениях с матерью роль супруга, а не только сына.

«Поэтому Роза не хочет его от себя отпускать. Чтобы у сына все сложилось в отношениях, для начала Роза должна построить свою личную жизнь», — отметил продюсер в разговоре с NEWS.ru.
Сергей также заметит, что Сябитова стала чаще бывать с сыном на ТВ. Он считает, что сваха хочет сделать его ведущим или соведущим своего проекта.

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#сын
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«Я была голая, а Джигарханян в одежде»: Ирина Розанова откровенно рассказала о своей первой интимной сцене в кино
Актриса Ирина Розанова рассказала о своей первой интимной сцене в кино
21 мая 2025, 14:21

Ирина Розанова (фото: Instagram* @rozanovairina2017)

Ирина Розанова рассказала о своей первой откровенной сцене в кино. Актрисе было тяжело преодолеть стеснение, но ей помог коллега Армен Джигарханян.
В 1989 году артистка снялась в фильме Владимира Аленикова «Биндюжник и король», в которой впервые предстала обнажённой перед камерами. Изначально Розанова пробовалась с Хореном Абрамяном, который успокаивал звезду, говоря, что и сам переживает из-за интимных сцен. Однако в итоге на роль Менделя Крика был утверждён Армен Джигарханян, который поддержал молодую коллегу.

«Совершенно обнажённая сцена. Армен Борисович был в одежде. А я голая. Но тогда голой никто не снимался. Все вышли на время со съёмочной площадки. Было очень страшно. Тогда этого было очень мало, а там прямо откровенно. Но сняли безумно красиво. Но страхи были, их приходилось преодолевать», – рассказала 63-летняя Розанова в интервью Светлане Бондарчук для её шоу «Света вокруг света».
Несмотря на то, что на площадке практически не осталось людей, кто-то всё же умудрился сделать несколько кадров. Актриса до сих пор не знает, кто это был. В итоге, кадры произвели фурор и звезду позвали в различные модные журналы, вплоть до иностранного Playboy.

Также артистка поделилась курьёзным случаем, который произошёл во время съёмок интимной сцены с Михаилом Тройником.

«Я играла психо-сексо-терапевта. Мы занимались половым актом. Принесли такой железный стол. Я попросила Мишку – мне очень неудобно. А он мне: "Ну Ирина Юрьевна , я вас боюсь". Я ему – не бойся, иди сюда. Ну и в итоге? У меня была огромная гематома на копчике, я спала на боку», – рассказала Розанова.
Также в заключение она сделала неожиданное заявление, подчеркнув, что ни разу не была замужем, а уходила от всех мужчин, потому что отношения сами сходили на нет.

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«Петя стал очень набожным»: Муцениеце и Дранга планируют обвенчаться

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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Беременная возлюбленная Тимати разделась для новой фотосессии: «Красивая беременяшка»
Валентина Иванова устроила фотосессию и обнажилась
21 мая 2025, 13:41

Валентина Иванова и Тимати (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати уже находится на внушительном сроке и готовится к родам.
Во время вынашивания первенца Валентина Иванова столкнулась с некоторыми трудностями. К примеру, у девушки началась бессонница. Еще ей пришлось провести разбор гардероба, ведь «кроме оверсайз джинс уже ничего не сидит». Судя по всему, именно из-за этого Валентина решила избавиться от одежды вовсе.

Сегодня возлюбленная Тимати для новой «беременной» фотосессии выбрала не откровенный наряд, а просто обнажилась. Как и ожидалось, в комментариях разразилось бурное обсуждение. Одни с восторгом любуются округлившимся животом Ивановой, другие — не понимают, почему именно таким способом девушка решила напомнить, что вскоре станет мамой.

Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)


«Такая красивая, вкусная»,«Так интересно, почему именно такие фотосессии надо делать?», «Тоже не понимаю, в чем прикол таких фотосессий?», «Неужели вы думаете, что это красиво?», «Джинсы явно лишние», «Очень вульгарно», «Красивая беременяшка», — отметили фолловеры.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#беременность
#ребёнок
#отношения
#фотография
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