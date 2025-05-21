«Петя стал очень набожным»: Муцениеце и Дранга планируют обвенчаться

Агата Муцениеце, Пётр Дранга и дочь Агаты Мия (Фото: Instagram*, @agataagata
Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга собираются не только зарегистрировать брак, но и обвенчаться.
Как рассказали Kp.ru звёзды «Закрытой школы», на венчании настаивает именно Дранга, сейчас он даже не живёт с Агатой, хотя проводит много времени и с ней, с её дочерью Мией. Девочка нашла общий язык с будущим супругом мамы.
Напомним, что Муцениеце сообщила о предложении руки и сердца на майские праздники. Однако, как рассказали люди из её окружения, Дранга звал её замуж ещё в конце февраля. Сейчас пара активно готовится к свадьбе, артисты не делятся подробностями с поклонниками.
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*запрещён в РФ.
«В последние годы Петя стал очень набожным, сказал друзьям, что хочет летом обвенчаться с Агатой. Ему 41 год, для него это первый брак, он очень хочет детей», — рассказал инсайдер.Он добавил: Пётр прилично зарабатывает — около миллиона рублей за конферанс.
Напомним, что Муцениеце сообщила о предложении руки и сердца на майские праздники. Однако, как рассказали люди из её окружения, Дранга звал её замуж ещё в конце февраля. Сейчас пара активно готовится к свадьбе, артисты не делятся подробностями с поклонниками.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина