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«Это единственная радость у людей»: Юрий Куклачёв возмущён заявлениями об опасности птичьего гриппа у кошек

Юрий Куклачёв назвал кошек единственной радостью у людей и призвал их обнимать
Юрий Куклачев (Фото: Instagram* @kuklachevcats)

Юрий Куклачев (Фото: Instagram* @kuklachevcats)

Юрий Куклачёв опроверг распространившуюся информацию о том, что кошки передают птичий грипп. Дрессировщик назвал домашних животных единственной радостью у людей и призвал их обнимать.
Народный артист подчеркнул, что птичий грипп не передавался кошкам «тысячу или пять тысяч лет». Эти животные всегда были у людей, они забирали и впитывали тёмную энергетику.

«Бабушки живут по сто лет с кошками, спят в обнимку. У меня (кошки – прим.ред.) лежат в кровати – и всё нормально. Ребят, остановитесь. Это единственная радость у людей. Обнимайте кошек», – призвал Куклачёв в беседе с изданием «Абзац».
Артист предположил, что за распространением таких недостоверных сведений могут стоять экоактивисты.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что из-за кошек у людей может начаться пандемия птичьего гриппа, а риск летального исхода в таком случае составляет до 70%.

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#фейки
Беременная возлюбленная Тимати разделась для новой фотосессии: «Красивая беременяшка»
Валентина Иванова устроила фотосессию и обнажилась
21 мая 2025, 13:41

Валентина Иванова и Тимати (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати уже находится на внушительном сроке и готовится к родам.
Во время вынашивания первенца Валентина Иванова столкнулась с некоторыми трудностями. К примеру, у девушки началась бессонница. Еще ей пришлось провести разбор гардероба, ведь «кроме оверсайз джинс уже ничего не сидит». Судя по всему, именно из-за этого Валентина решила избавиться от одежды вовсе.

Сегодня возлюбленная Тимати для новой «беременной» фотосессии выбрала не откровенный наряд, а просто обнажилась. Как и ожидалось, в комментариях разразилось бурное обсуждение. Одни с восторгом любуются округлившимся животом Ивановой, другие — не понимают, почему именно таким способом девушка решила напомнить, что вскоре станет мамой.

Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)


«Такая красивая, вкусная»,«Так интересно, почему именно такие фотосессии надо делать?», «Тоже не понимаю, в чем прикол таких фотосессий?», «Неужели вы думаете, что это красиво?», «Джинсы явно лишние», «Очень вульгарно», «Красивая беременяшка», — отметили фолловеры.

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#беременность
#ребёнок
#отношения
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«Зло – это обычный сосед по маршрутке»: Собчак порассуждала о природе маньяков
Ксения Собчак рассказала о природе маньяков
21 мая 2025, 13:10

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак порассуждала о природе маньяков. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телезвезда посетила светское мероприятие, посвящённое скорому выходу второго сезона детективного сериала «Фишер», повествующего о реально совершённых убийствах. Собчак пообщалась с журналистами, высказавшись об убийцах. Она отметила, что сама брала интервью у маньяка, поэтому очень интересуется философским вопросом о том, откуда в людях появляется зло.

«Я сама делала интервью с маньяком, я очень хорошо понимаю это ощущение, что зло – часто банально. Нам кажется, маньяк – это какой-то страшный человек, который ночью с ножом приходит. А на самом деле, часто, это наш сосед по маршрутке простой парень, по которому ты никогда не скажешь, какой ад творится внутри», – подчеркнула Собчак.
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«Небо их соединило»: Большая любовь и неповторимый творческий тандем Глеба Панфилова и его музы Инны Чуриковой
21 мая 2025, 13:06

Глеб Панфилов и Инна Чурикова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сегодня, 21 мая, исполняется 91 год со дня рождения выдающегося деятеля искусства, Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Анатольевича Панфилова. Его работы «В огне брода нет», «Романовы. Венценосная семья», «Без вины виноватые» и другие произведения до сих пор вызывают интерес и любовь у зрителей. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Первые шаги в кинематографе


Глеб Анатольевич Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В юные годы Панфилов даже не задумывался о карьере в кинематографе. По завершении школьного обучения он стал студентом химического факультета Уральского политехнического института. Впоследствии он занимал должность мастера на Свердловском заводе медицинских препаратов и работал научным сотрудником в научно-исследовательском институте.

В 1959 году энергичного молодого сотрудника привлекли к партийной работе, где он возглавил отдел пропаганды и агитации в Свердловском горкоме ВЛКСМ. С целью улучшения агитационной работы Глеб Анатольевич создал при отделе любительскую киностудию и сам всерьез увлекся созданием фильмов.

Большое кино


Глеб Панфилов (Фото: скриншот д/ф «Больше, чем любовь: Глеб Панфилов и Инна Чурикова» ТК «Культура»)

В 1960 году Глеб Анатольевич стал студентом ВГИКа, выбрав для себя операторское направление. Спустя три года он успешно завершил обучение и сразу же поступил на режиссёрский факультет.

После получения диплома в 1966 году Панфилов был принят на работу в «Ленфильм», и спустя год зрители увидели его первый художественный фильм «В огне брода нет». Это была его выпускная квалификационная работа, которая была отмечена на международном кинофестивале в Швейцарии, в городе Локарно, где она получила главный приз — «Золотого леопарда».

В 1970 году состоится премьера не менее известного фильма «Начало», который получил награду «Серебряный лев» на Международном кинофестивале в Венеции. В 1975 году на экраны выходит фильм «Прошу слова», удостоенный награды в Карловых Варах.

Всего фильмография режиссера насчитывает более 30 картин, в число которых входят ленты «Тема», «Васса», «Романовы. Венценосная семья», «Валентина».

Жена и муза режиссера


Глеб Панфилов и Инна Чурикова (Фото: скриншот д/ф «Больше, чем любовь: Глеб Панфилов и Инна Чурикова» ТК «Культура»)

В 1966 году Глеб Панфилов начал подыскивать актрису для роли юной санитарки в картине «В огне брода нет». Нужна была особенная девушка, чей внутренний богатый мир не соответствует внешности. После долгих поисков Панфилову случайно попался отрывок телеспектакля с участием Инны Чуриковой, и он понял, что именно она должна исполнить главную роль в его фильме.

По указанию Глеба Анатольевича актрису разыскали и доставили в Ленинград, где и произошла их первая встреча. Значительно позже актриса расскажет, что влюбилась в режиссёра с первого взгляда. Он, в свою очередь, тоже остался неравнодушным, и с началом работы над фильмом начался их роман.

После выхода на экраны первой совместной картины Чурикова и Панфилов официально стали мужем и женой, а в 1978 году в семье появился сын Иван.

Стоит отметить, что Инна Чурикова в начале своей карьеры не слыла красавицей и не имела популярности у режиссеров. Однако Глеб Анатольевич с самого начала знакомства увидел в ней нечто особенное и в полной мере понимал глубину ее таланта.

Режиссёр всегда отдавал своей жене самые яркие роли. Из-за этого у него нередко возникали конфликты с руководством киностудий, но он всегда находил способ отстоять свою точку зрения. Именно благодаря фильмам Панфилова Чурикова стала известной актрисой, он показал ее миру в тех красках, в которых видел сам.

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Удар, вынести который Панфилов не смог



Глеб Панфилов и Инна Чурикова (Фото: скриншот д/ф «Больше, чем любовь: Глеб Панфилов и Инна Чурикова» ТК «Культура»)

Инна Чурикова на долгие годы станет единственной любовью и музой для Глеба Анатольевича, у них сложится удачный творческий тандем и счастливая семья. Пара проживет в браке более полувека, отметит юбилей свадьбы и будет строить планы, которым не суждено сбыться.

В начале января 2023 года Инна Чурикова попадет в больницу, а 14 числа станет известно о ее смерти. Легенде театра и кино было 79 лет. Панфилов и представить не мог, что переживёт свою супругу, ведь он был старше нее на девять лет.

«Я был счастлив с ней… Я искал ее, нашел и стал счастливым. Мне нужна была актриса на роль… А нашлась Инна Чурикова. Она оказалась моей женой и любимым человеком», — сказал Панфилов на похоронах супруги.

Глеб Панфилов (Фото: скриншот д/ф «Больше, чем любовь: Глеб Панфилов и Инна Чурикова» ТК «Культура»)

После прощания с актрисой Глеб Панфилов отключил телефон, изолировал себя от внешнего мира и не давал никаких интервью. Наедине со своим горем Панфилов проведет семь месяцев, а 26 августа 2023 года станет известно об остановке сердца выдающегося режиссера.

«Небо их соединило, двух удивительно талантливых людей. Неповторимых людей. И, конечно, они помогали друг другу создавать шедевры», – сказал актер Евгений Герасимов.

Глеб Панфилов вместе со своей музой Инной Чуриковой похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.

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«Люди умирают от такого»: Хейли Бибер рассказала о тяжелых родах
Жизни топ-модели Хейли Бибер угрожало сильное кровотечение после родов первенца
21 мая 2025, 12:56

Хейли Бибер (Фото: Инстаграм*/haileybieber)

Почти девять месяцев спустя Хейли Бибер поделилась пугающими подробностями рождения своего первенца. Ее слова передает издание Vogue.
Несмотря на длительную подготовку, включавшую йогу, дыхательную гимнастику, тренажерный зал и даже курс акупунктуры, все пошло не плану. За пару недель до родов у модели начали «подтекать» околоплодные воды.
«Все прошло совсем не так, как я представляла. Врачи вызвали схватки искусственно, и следующие 18 часов я провела без обезболивания, только с естественной болью», — рассказала девушка.
Однако на этом мучения не закончились. После родов открылось сильное кровотечение.
«Люди умирают от таких осложнений. Эта мысль не давала мне покоя, хотя я полностью доверяла врачам», — призналась новоиспеченная мама.
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Анастасия Решетова заявила, что Тимати не обеспечил её жильём после расставания: «Я сама выкупила эту квартиру»
Анастасия Решетова заявила, что Тимати не оставил им с сыном квартиру
21 мая 2025, 12:53

Тимати и Анастасия Решетова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова, у которых есть общий сын Ратмир, расстались около пяти лет назад. Однако общественность до сих пор обсуждает их отношения.
Многие полагают, что после разрыва отношений музыкант оставил матери своего ребёнка квартиру, в которой они когда-то жили вместе. Однако сейчас выявилось, что это не так. Пара снимала жильё, которое позднее Решетова выкупила и сама сделала там ремонт.

«Друзья, хватит говорить то, о чём понятия не имеете. Я сама выкупила эту квартиру и сама делала в ней изменения. Никто мне её не дарил», – обратилась к подписчикам 29-летняя модель.
Многие пользователи поддержали Анастасию, а вот на 41-летнего рэпера обрушились многочисленные обвинения чуть ли не во всех смертных грехах.

«Алёна (ещё одна бывшая рэпера Алёна Шишкова – прим. ред.) и Настя уже давно сказали, что Тимати там ничего не оставляет и не обеспечивает бывших. Они обе сами себе всё покупают. И не говорите мне, поклонники Тимати, что он какой-то там суперотец. Любит он только себя и свою маму. Надеюсь, Анастасию я не обидела. Мне её, как и Алёну, на самом дела жаль. После него ещё много лет терапии нужно…», – написала одна из неравнодушных поклонниц Решетовой.
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