«Это единственная радость у людей»: Юрий Куклачёв возмущён заявлениями об опасности птичьего гриппа у кошек

Юрий Куклачев (Фото: Instagram* @kuklachevcats)
Юрий Куклачёв опроверг распространившуюся информацию о том, что кошки передают птичий грипп. Дрессировщик назвал домашних животных единственной радостью у людей и призвал их обнимать.
Народный артист подчеркнул, что птичий грипп не передавался кошкам «тысячу или пять тысяч лет». Эти животные всегда были у людей, они забирали и впитывали тёмную энергетику.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что из-за кошек у людей может начаться пандемия птичьего гриппа, а риск летального исхода в таком случае составляет до 70%.
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«Бабушки живут по сто лет с кошками, спят в обнимку. У меня (кошки – прим.ред.) лежат в кровати – и всё нормально. Ребят, остановитесь. Это единственная радость у людей. Обнимайте кошек», – призвал Куклачёв в беседе с изданием «Абзац».Артист предположил, что за распространением таких недостоверных сведений могут стоять экоактивисты.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что из-за кошек у людей может начаться пандемия птичьего гриппа, а риск летального исхода в таком случае составляет до 70%.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова