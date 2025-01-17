Смеялся на поминках: как живет Пётр Чернышёв после смерти Заворотнюк и его первое появление на публике с известной фигуристкой

В мае 2024 года умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Она продолжительное время боролась с опухолью головного мозга. Уход артистки из жизни стал тяжёлым ударом для её близких и поклонников. Особенно сильно утрату переживал её муж, фигурист Пётр Чернышёв, с которым Заворотнюк была в отношениях с 2008 года. В браке у пары родилась дочь Мила. «Радио 1» расскажет, как сейчас живёт овдовевший спортсмен, а также о его первом публичном выходе после смерти жены.