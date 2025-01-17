Смеялся на поминках: как живет Пётр Чернышёв после смерти Заворотнюк и его первое появление на публике с известной фигуристкой

Фигурист Пётр Чернышёв (фото: РИА Новости / Владимир Песня)
В мае 2024 года умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Она продолжительное время боролась с опухолью головного мозга. Уход артистки из жизни стал тяжёлым ударом для её близких и поклонников. Особенно сильно утрату переживал её муж, фигурист Пётр Чернышёв, с которым Заворотнюк была в отношениях с 2008 года. В браке у пары родилась дочь Мила. «Радио 1» расскажет, как сейчас живёт овдовевший спортсмен, а также о его первом публичном выходе после смерти жены.
Ожидали худшего
На похоронах супруги фигурист едва сдерживал эмоции, и многие переживали, как он справится с этим горем. Особенно сильно за него волновалась близкая подруга и коллега Татьяна Навка. В интервью журналистам она призналась, что боялась худшего, но, к удивлению, Пётр довольно быстро смог взять себя в руки и найти силы двигаться дальше.
«Я безумно боялась за Петю. Мы все боялись, переживали. Но он такой молодец! Взял себя в руки. Когда было прощание, поминки в ресторане, мы смеялись и вспоминали весёлые моменты, связанные с Настей. И он сам хохотал. А в конце поблагодарил нас за то, что получилась такая тёплая уютная атмосфера», — рассказала Навка.
Несколько месяцев после похорон Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв не появлялся на публике и не выходил на лёд. Он предпочёл пережить утрату в уединении, не желая общаться с журналистами и отвечать на их вопросы.
Первый публичный выход на лёд
1 ноября 2024 года Пётр Чернышёв впервые вышел на лёд после долгого перерыва. Накануне он принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0» в Москве, где исполнил роль князя Потемкина. В белом костюме, парике и гриме фигурист предстал перед зрителями в образе исторического персонажа.
На льду Чернышёв катался в паре с Навкой, которая сыграла Екатерину II. Они исполнили несколько номеров, включая вальс, в котором, обнявшись, кружились по льду. Интересно, что фигурист вышел на арену с обручальным кольцом на безымянном пальце.
Отмечается, что фигуристка заранее не анонсировала появление Чернышёва в шоу, поэтому его выход на лёд стал приятным сюрпризом для гостей премьеры. Кроме того, выступление фигуристка закончила фразой о любви.
«Знайте, что только любовь и добро могут преодолеть любые несчастья», — подчеркнула она.
Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышёв (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)
Как живет Пётр Чернышёв после смерти жены
После смерти Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв вернулся к работе в «Школе Петра Чернышева», где продолжает ставить номера для фигуристов. Он также регулярно посещает могилу своей покойной жены.
«За могилой Насти ее родные ухаживают регулярно. Здесь часто видят и мужа Анастасии Петра Чернышева, и ее маму. Приезжают и дети актрисы. На Петра больно смотреть: на нем, когда он приезжает, лица нет. До сих пор не оправился от потери близкого человека. Он всегда приезжает с цветами, трепетно ухаживает за могилой», — рассказали работники Троекуровского кладбища для KP.ru
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Как живут дети Анастасии Заворотнюк после смерти мамы
Несмотря на трудности, Пётр Чернышёв находит силы двигаться вперёд благодаря своей дочери Миле, которая для него является источником радости. Девочка, которой недавно исполнилось 6 лет, обладает ярким характером и твёрдой решимостью. Недавно Татьяна Навка рассказала, что между Петром и Милой произошёл небольшой конфликт: девочка решительно заявила, что хочет заниматься спортом, в то время как отец не поддержал её выбор.
«Пётр давно ей говорил, что против этого. Он даже специально не учил её кататься на коньках, но Милу это не останавливает. Она вообще с характером!» — поделилась Татьяна.
Тем временем старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые готовится стать матерью. Хотя подробности её личной жизни остаются в тени, известно, что её избранник — бизнесмен Тимур Исмаилов, с которым она проводит время в Дубае. Девушка активно занимается фитнесом, следит за физической и душевной формой. При этом она не забывает и родине, регулярно навещает бабушку, брата Майкла и младшую сестру.
Анна Заворотнюк (фото: социальные сети)
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